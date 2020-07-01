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振興自己來！PChome 24h下殺33折起　愛合購、松果購物自發振興券

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
ihergo愛合購今天（7月1日）針對120萬名會員發放第一波振興優惠券，每人將獲得總計1,050元的滿額折價碼。圖／ihergo愛合購提供
ihergo愛合購今天（7月1日）針對120萬名會員發放第一波振興優惠券，每人將獲得總計1,050元的滿額折價碼。圖／ihergo愛合購提供

「振興三倍券」今天（7月1日）正式上路，但因規定電商不適用，各大網購平台振興消費自己來，ihergo愛合購今天起針對站內120萬名會員發放第一波振興優惠券，每人將獲得總計1,050元的滿額折價碼，松果購物也加入自辦電商振興行列，即日起至8月31日祭出全面性發放3,000元振興券計畫；PChome 24h購物將於7月15日起推出「線上振心省錢5招式」，活動包含300倍超級轉盤、儲值1,000元最高賺3,000元折價券等，即日起至7月23日還有「夏季生活提案」下殺33折起。

ihergo愛合購今天起發放第一波振興優惠券，效期至7月12日，於這段期間註冊會員的消費者同樣能拿到折價券，將視第一波優惠券的使用狀況，於7月13日再發放第二波振興優惠券。ihergo愛合購公關經理邱鈞彥表示，首波自辦振興優惠以回饋會員為主，已註冊的120萬名會員即日起至7月12日之間登入，皆可領取4張面額不等的滿額折抵優惠券，若全部使用總計可省下1,050元，每張限用1次。除了發送優惠券之外，ihergo愛合購將在7月6日加碼成立「振興優惠專區」，專區內共有超過百件商品下殺75折起。

松果購物即日起至8月31日全面無條件發放3,000元振興優惠券回饋消費者，分別為200元面額6張﹑100元及500元面額各3張，指定App消費至指定門檻即可抵用；活動期間國泰世華卡友消費贈最高2.5%刷卡金，周二永豐卡友日消費滿額回饋刷卡金100元、加碼刷永豐信用卡享6%現金回饋。

日本露天Ruten Japan也推出日露免運振興券，即日起至7月6日單筆訂單總金額滿台幣2,000元，國際運費就由日本露天幫忙付，活動期間每天上午10點於官網首頁公布振興券折扣碼，全平台6千萬件商品皆可選購使用免運振興券，

PChome 24h購物7月15日起推出「線上振心省錢5招式」，其中「300倍超級轉盤」可用1P幣有機會轉出最高300倍的好運回饋，另外還包括數位綁定Pi拍錢包P幣消費折抵抽100%回饋、儲值1,000元最高賺3,000折價券、點數換P幣抽6,000 P幣、3倍有感商品專區等振心方案。

PChome 24h購物「夏季生活提案」下殺33折起，強打大小家電、3C通訊、戶外運動、美妝保養等超值商品，包括「艾美特14吋DC立地電扇」限時下殺特價1,280元、「Sodastream 氣泡水機」狂降千元、Dyson消費滿額最高送2,000 P幣、HITACHI冷氣全館送16吋立扇、LG開館慶買就抽萬元筆電；此外，即日起至7月31日全站消費滿1,000元登記送限量全家便利商店霜淇淋。

日本露天Ruten Japan推出日露免運振興券，即日起至7月6日單筆訂單總金額滿台幣2,000元，國際運費就由日本露天幫忙付。圖／日本露天購物提供
日本露天Ruten Japan推出日露免運振興券，即日起至7月6日單筆訂單總金額滿台幣2,000元，國際運費就由日本露天幫忙付。圖／日本露天購物提供
松果購物即日起至8月31日全面無條件發放3,000元振興優惠券回饋消費者。圖／松果購物提供
松果購物即日起至8月31日全面無條件發放3,000元振興優惠券回饋消費者。圖／松果購物提供
Sodastream氣泡水機Deluxe（金屬紅），原價3,990元、PChome 24h購物即日起至7月7日特價2,780元。圖／PChome 24h購物提供
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艾美特14吋DC直流節能遙控立地電扇（FS35PC9R），原價1,580元、PChome 24h購物特價1,280元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物開跑「夏季生活提案」開跑，全站下殺33折起。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物開跑「夏季生活提案」開跑，全站下殺33折起。圖／PChome 24h購物提供

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