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JOLIN樂當稱職代言人 穿PUMA新裝小露事業線讓人臉紅心跳

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
蔡依林Jolin總是把品牌服裝穿好穿滿，演繹PUMA全新的STUDIO專業瑜珈系列服飾，更是難得曲線畢露。圖／PUMA提供
蔡依林Jolin總是把品牌服裝穿好穿滿，演繹PUMA全新的STUDIO專業瑜珈系列服飾，更是難得曲線畢露。圖／PUMA提供

身為PUMA代言人的天后蔡依林Jolin總是把品牌服裝穿好穿滿，此次演繹全新的STUDIO專業瑜珈系列服飾，更是難得曲線畢露，看了臉紅心跳。而韓國國民妹妹金裕貞詮釋FILA夏季服飾，則有別於Jolin的性感，呈現了青春可愛的樣貌，同樣讓人不忍把目光移開。

Jolin身穿PUMA訓練系列低衝擊運動內衣1,280元、訓練系列9分緊身褲1,780元。圖／PUMA提供
Jolin身穿PUMA訓練系列低衝擊運動內衣1,280元、訓練系列9分緊身褲1,780元。圖／PUMA提供

運動不能停，因此PUMA持續推出多款兼具機能科技與流行元素的訓練單品，並請來天后蔡依林親自上陣演繹。這系列採用高彈力延展機能面料，更適合伸展性強勁的各類運動，不僅包覆性強、更能修飾身型拉長下身視覺比例。不過系列形象美照，最吸睛的還是Jolin難得小露事業線，以身體曲線展現瑜珈的各種姿態。同時，蔡依林也搶先穿上全新的Provoke XT 女力訓練鞋款，以創新幾何中底設計打造，彰顯個人獨特風格，鞋底置入超輕量PROFOAM LITE高回彈中底科技，帶來高避震、高能量反饋的雙重機能優勢。

韓國國民妹妹金裕貞詮釋FILA夏季服飾，展現了可愛又活潑的氣質。圖／摘自FILA韓國官網
韓國國民妹妹金裕貞詮釋FILA夏季服飾，展現了可愛又活潑的氣質。圖／摘自FILA韓國官網

不同於Jolin的小性感，韓國國民妹妹金裕貞即使是穿上FILA的夏季泳裝系列，仍保有可愛的氣息。近期因為演出韓劇《便利店新星》而受到關注的她，不僅長相甜美，氣質也非凡，能將普通的運動服都能演繹得時髦。就如同FILA陸續曝光由金裕貞詮釋的新系列服飾，總給人可愛氣質的她還暗藏了馬甲線，緊身露腰的衣服下還隱約能看到腹肌，讓女生們都十分羡慕。

Jolin身穿PUMA訓練系列低衝擊運動內衣1,280元、訓練系列9分緊身褲1,780元、訓練系列長版連帽外套2,580元。
Jolin身穿PUMA訓練系列低衝擊運動內衣1,280元、訓練系列9分緊身褲1,780元、訓練系列長版連帽外套2,580元。

Jolin身穿PUMA訓練系列低衝擊運動內衣1,280元、訓練系列9分緊身褲1,780元、訓練系列長版連帽外套2,580元。圖／PUMA提供
Jolin身穿PUMA訓練系列低衝擊運動內衣1,280元、訓練系列9分緊身褲1,780元、訓練系列長版連帽外套2,580元。圖／PUMA提供

Jolin身穿PUMA訓練系列低衝擊運動內衣1,280元、訓練系列9分緊身褲1,780元、Provoke XT訓練鞋3,280元。圖／PUMA提供
Jolin身穿PUMA訓練系列低衝擊運動內衣1,280元、訓練系列9分緊身褲1,780元、Provoke XT訓練鞋3,280元。圖／PUMA提供

Jolin身穿PUMA訓練系列低衝擊運動內衣1,280元、訓練系列9分緊身褲1,780元。圖／PUMA提供
Jolin身穿PUMA訓練系列低衝擊運動內衣1,280元、訓練系列9分緊身褲1,780元。圖／PUMA提供

PUMA Provoke XT 女力訓練鞋3,280元。圖／PUMA提供
PUMA Provoke XT 女力訓練鞋3,280元。圖／PUMA提供

PUMA Provoke XT 女力訓練鞋3,280元。圖／PUMA提供
PUMA Provoke XT 女力訓練鞋3,280元。圖／PUMA提供

韓國國民妹妹金裕貞詮釋FILA夏季服飾，展現了可愛又活潑的氣質。圖／摘自FILA韓國官網
韓國國民妹妹金裕貞詮釋FILA夏季服飾，展現了可愛又活潑的氣質。圖／摘自FILA韓國官網

韓國國民妹妹金裕貞詮釋FILA夏季服飾，展現了可愛又活潑的氣質。圖／摘自FILA韓國官網
韓國國民妹妹金裕貞詮釋FILA夏季服飾，展現了可愛又活潑的氣質。圖／摘自FILA韓國官網

韓國 瑜珈

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