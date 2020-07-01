還原度超逼真！誠品敦南經典閱讀場景信義店重現

台北人的集體回憶，誠品敦南因建物都更與租約到期已在6月1日凌晨0點正式熄燈，讓書迷驚喜的是，誠品敦南店的拱形邊窗與木頭階梯的經典閱讀場景，在誠品信義店3樓藝術書區復刻重現，為了呈現歲月痕跡，木材也特別從敦南店運來，還原度相當逼真，讓書迷重溫敦南店席地而坐的閱讀場景。

誠品指出，信義店全新24小時書店營運滿月，吸引更多年輕閱讀愛好者，35歲以下讀者占比，較敦南店增加2成；首創的外文專館，21歲至30歲的外文讀者也大幅增加。信義店音樂館首次嘗試深夜23點舉辦近距離互動演唱會，吸引數百人熱血參與。跟著書24小時不打烊的誠品知味市集，深夜裡也出現採買麵條、青菜的畫面，成為宵夜採購的一站。

誠品也公布信義夜書店的書籍暢銷前三名，冠軍為以上千幅插畫展現台北百年歷史的《台北上河圖》，第二名為陳文茜的新書《終於，還是愛了》；第三名則由90後人氣女作家不朽的《所有溫柔都是你的隱喻》拿下。