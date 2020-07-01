珠寶設計師ANNA HU獻「愛心」 佳士得慈善拍賣助抗疫

疫情影響全球，但也凝聚了全球各地不同領域專業人士的愛心。全球最大的俄羅斯鑽石礦業集團埃羅莎（ALROSA）與華裔珠寶藝術家胡茵菲（ANNA HU）攜手，以ALROSA於西伯利亞遠東地區雅庫特開採的豔麗褐鑽創作一系列項鍊、戒指、耳環共三款心形設計的珠寶，響應近期發起的社會責任倡議Diamonds That Care，透過國際拍賣行佳士得（Christie’s）於7月3日起至13日止於網路拍賣，所得收益將用作幫助因此次疫情離開人世醫護人員的家屬。

胡茵菲選擇以愛心的形狀作為這次慈善拍賣珠寶的設計主軸，項鍊鑲嵌一顆重達27.02克拉的彩褐黃鑽石做為主鑽：「我認為表達關懷的最好標誌就是一顆心，且在我25年的珠寶生涯中、甚至在珠寶史上，我從未見過任何心形標誌性的項鍊設計用來表達這些有意義慈善項目所要分享的溫暖和愛。」

心形的設計更在耳環以及戒指上蘊含深刻意義。在耳環上可以看到「心心相連」的設計，象徵著世界各地的人們，不論種族、宗教、國籍等都團結在一起，手拉手、心連心地對抗疫情。而鑲嵌梨形褐鑽為主石的戒指除了形狀呈現美麗的心形，戒圈的設計也巧思地設計成了心形，透過「雙心」設計分享愛與關懷。