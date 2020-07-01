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珠寶設計師ANNA HU獻「愛心」 佳士得慈善拍賣助抗疫

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
ANNA HU設計的慈善拍賣項鍊，18K白金和18K紅金鑲嵌彩鑽和無色鑽石，主石為一顆重達27.02克拉的彩褐黃色鑽石。圖／ANNA HU提供
ANNA HU設計的慈善拍賣項鍊，18K白金和18K紅金鑲嵌彩鑽和無色鑽石，主石為一顆重達27.02克拉的彩褐黃色鑽石。圖／ANNA HU提供

疫情影響全球，但也凝聚了全球各地不同領域專業人士的愛心。全球最大的俄羅斯鑽石礦業集團埃羅莎（ALROSA）與華裔珠寶藝術家胡茵菲（ANNA HU）攜手，以ALROSA於西伯利亞遠東地區雅庫特開採的豔麗褐鑽創作一系列項鍊、戒指、耳環共三款心形設計的珠寶，響應近期發起的社會責任倡議Diamonds That Care，透過國際拍賣行佳士得（Christie’s）於7月3日起至13日止於網路拍賣，所得收益將用作幫助因此次疫情離開人世醫護人員的家屬。

胡茵菲選擇以愛心的形狀作為這次慈善拍賣珠寶的設計主軸，項鍊鑲嵌一顆重達27.02克拉的彩褐黃鑽石做為主鑽：「我認為表達關懷的最好標誌就是一顆心，且在我25年的珠寶生涯中、甚至在珠寶史上，我從未見過任何心形標誌性的項鍊設計用來表達這些有意義慈善項目所要分享的溫暖和愛。」

心形的設計更在耳環以及戒指上蘊含深刻意義。在耳環上可以看到「心心相連」的設計，象徵著世界各地的人們，不論種族、宗教、國籍等都團結在一起，手拉手、心連心地對抗疫情。而鑲嵌梨形褐鑽為主石的戒指除了形狀呈現美麗的心形，戒圈的設計也巧思地設計成了心形，透過「雙心」設計分享愛與關懷。

本場拍賣將與國際非營利組織Diamonds Do Good共同策劃，預計籌款美金42 萬元（約台幣1260萬元）善款。為支持響應這次的拍賣會，胡茵菲也將此三件作品的設計圖原稿贈送予買家。

ANNA HU設計的慈善拍賣耳環，18K白金和18K紅金鑲嵌彩鑽和無色鑽石，分別鑲嵌一顆3克拉梨形主鑽。圖／ANNA HU提供
ANNA HU設計的慈善拍賣耳環，18K白金和18K紅金鑲嵌彩鑽和無色鑽石，分別鑲嵌一顆3克拉梨形主鑽。圖／ANNA HU提供
ALROSA西伯利亞遠東地區雅庫特開採的27.02克拉梨形切割彩褐黃色鑽石。圖／佳士得提供
ALROSA西伯利亞遠東地區雅庫特開採的27.02克拉梨形切割彩褐黃色鑽石。圖／佳士得提供
為支持響應這次的拍賣會，胡茵菲也將此三件作品的設計圖原稿贈送予買家。
為支持響應這次的拍賣會，胡茵菲也將此三件作品的設計圖原稿贈送予買家。
ANNA HU設計的慈善拍賣戒指，18K 紅金鑲嵌彩鑽和無色鑽石，主石為1.59克拉的淡褐色鑽石。圖／ANNA HU提供
ANNA HU設計的慈善拍賣戒指，18K 紅金鑲嵌彩鑽和無色鑽石，主石為1.59克拉的淡褐色鑽石。圖／ANNA HU提供
ANNA HU設計的慈善拍賣戒指，18K 紅金鑲嵌彩鑽和無色鑽石，主石為1.59克拉的淡褐色鑽石。圖／佳士得提供
ANNA HU設計的慈善拍賣戒指，18K 紅金鑲嵌彩鑽和無色鑽石，主石為1.59克拉的淡褐色鑽石。圖／佳士得提供

珠寶 疫情

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