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香氛也玩顏色！SABON聯名日本書道家万美 推髮香噴霧
熱炸的夏天，來點繽紛的色彩吧！香氛品牌SABON首度與東京SABON合作，邀來日本書道家万美，共同推出聯名系列商品，設計「晶透夢境限量系列TOKYO CELEBRATION」，共推出8項單品，以及4款組合商品，既然出不了國，就用色彩帶大家去旅行吧。
來自日本書道家万美，成功融合傳統與現代，把傳統的書法，加入紐約塗鴉藝術，為書到找出新的風格與生命。此次万美與SABON的聯名系列，她以粉色系的筆觸，傳遞出四季的樣貌，粉色為春天櫻花、草綠如夏天的綠木、亮橘是秋天的楓紅、藍色彷彿為冷冽的冬天，並以圓潤且流動感的筆觸，象徵四季更迭，也把香氣寄於風中，隨著書道而吹拂。
SABON則以「晶透夢境」作為聯名香味，被稱為「最讓人感到希望的香氣」，聞起來彷彿在晴空下的草原花徑間，有著白花盛開、微風吹拂，以檸檬與綠香帶出前調，接著有茉莉、橙花，捎來迷人花香，最後為麝香和琥珀為後調，完美且厚實的收尾。
聯名商品中，首度推出晶透夢境護髮香噴霧，平常就能使用，進入味道重的餐廳前也能使用，先將噴霧噴於手心中，再梳開頭髮與髮尾，展現迷人的香氣。
最好入手的為380元的護手霜，另外多款組合，如晶透夢境限定隨香禮盒、香氛保養禮盒、沐浴香氛五重奏禮盒等，也方便一次購足，另外SABON最熱賣的以色列綠玫瑰，也有限量包裝的明星三部曲推薦組。
全新聯名系列7月3日上市，消費滿2,500元，還有聯名禮盒包裝。
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