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香氛也玩顏色！SABON聯名日本書道家万美 推髮香噴霧

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
日本書道家万美，與SABON推出聯名系列。圖／SABON提供
日本書道家万美，與SABON推出聯名系列。圖／SABON提供

熱炸的夏天，來點繽紛的色彩吧！香氛品牌SABON首度與東京SABON合作，邀來日本書道家万美，共同推出聯名系列商品，設計「晶透夢境限量系列TOKYO CELEBRATION」，共推出8項單品，以及4款組合商品，既然出不了國，就用色彩帶大家去旅行吧。

來自日本書道家万美，成功融合傳統與現代，把傳統的書法，加入紐約塗鴉藝術，為書到找出新的風格與生命。此次万美與SABON的聯名系列，她以粉色系的筆觸，傳遞出四季的樣貌，粉色為春天櫻花、草綠如夏天的綠木、亮橘是秋天的楓紅、藍色彷彿為冷冽的冬天，並以圓潤且流動感的筆觸，象徵四季更迭，也把香氣寄於風中，隨著書道而吹拂。

SABON則以「晶透夢境」作為聯名香味，被稱為「最讓人感到希望的香氣」，聞起來彷彿在晴空下的草原花徑間，有著白花盛開、微風吹拂，以檸檬與綠香帶出前調，接著有茉莉、橙花，捎來迷人花香，最後為麝香和琥珀為後調，完美且厚實的收尾。

聯名商品中，首度推出晶透夢境護髮香噴霧，平常就能使用，進入味道重的餐廳前也能使用，先將噴霧噴於手心中，再梳開頭髮與髮尾，展現迷人的香氣。

最好入手的為380元的護手霜，另外多款組合，如晶透夢境限定隨香禮盒、香氛保養禮盒、沐浴香氛五重奏禮盒等，也方便一次購足，另外SABON最熱賣的以色列綠玫瑰，也有限量包裝的明星三部曲推薦組。

全新聯名系列7月3日上市，消費滿2,500元，還有聯名禮盒包裝。

SABON晶透夢境沐浴油／300ml (聯名限量)／980元。圖／SABON提供
SABON晶透夢境沐浴油／300ml (聯名限量)／980元。圖／SABON提供
万美以多色彩的筆觸，代表時間的流動。圖／SABON提供
万美以多色彩的筆觸，代表時間的流動。圖／SABON提供
日本書道家万美，與SABON推出聯名系列。圖／SABON提供
日本書道家万美，與SABON推出聯名系列。圖／SABON提供
SABON晶透夢境護髮香噴霧 ／30ml (聯名限量)／1,180元。圖／SABON提供
SABON晶透夢境護髮香噴霧 ／30ml (聯名限量)／1,180元。圖／SABON提供
日本書道家万美，與SABON推出聯名系列。圖／SABON提供
日本書道家万美，與SABON推出聯名系列。圖／SABON提供
SABON沐浴香氛五重奏禮盒／1,880元。圖／SABON提供
SABON沐浴香氛五重奏禮盒／1,880元。圖／SABON提供
SABON以色列綠玫瑰明星三部曲推薦組／990元。圖／SABON提供
SABON以色列綠玫瑰明星三部曲推薦組／990元。圖／SABON提供
SABON晶透夢境香氛皂 ／70g (聯名限量)／450元。圖／SABON提供
SABON晶透夢境香氛皂 ／70g (聯名限量)／450元。圖／SABON提供
SABON晶透夢境護手霜／30ml (聯名限量)／380元。圖／SABON提供
SABON晶透夢境護手霜／30ml (聯名限量)／380元。圖／SABON提供
日本書道家万美，與SABON推出聯名系列。圖／SABON提供
日本書道家万美，與SABON推出聯名系列。圖／SABON提供
SABON晶透夢境薰香組／250ml (聯名限量)／1,980元。圖／SABON提供
SABON晶透夢境薰香組／250ml (聯名限量)／1,980元。圖／SABON提供
SABON晶透夢境限定隨香禮盒／980元。圖／SABON提供
SABON晶透夢境限定隨香禮盒／980元。圖／SABON提供
SABON晶透夢境限定香氛保養禮盒 ／1,080元。圖／SABON提供
SABON晶透夢境限定香氛保養禮盒 ／1,080元。圖／SABON提供

夢境 日本 沐浴

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