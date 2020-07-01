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眉彩盤小工具齊全！小香全新眼妝10日開賣

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
香奈兒2020眼妝系列，推出全新的睫毛膏、眼線液筆和眉彩盤。圖／香奈兒提供
香奈兒2020眼妝系列，推出全新的睫毛膏、眼線液筆和眉彩盤。圖／香奈兒提供

眼妝可以說是決定了整體妝感風格最重要的一環，尤其拍照時上相與否很多時候也都取決於眼妝效果。即將在7月10日熱騰騰登場的香奈兒2020眼妝系列，推出全新的睫毛膏、眼線液筆和眉彩盤，除了帶來更搶眼的妝感、齊全的色選之外，還有超方便的上妝工具等，讓打造完美眼妝變得更輕鬆，搭配經典黑外觀，也具備經典俐落時尚感。

香奈兒兩年前推出市面上首款導入3D列印刷頭的睫毛膏產品「增量濃密睫毛膏」，這次新推出「完美比例3D纖長睫毛膏」，焦點首先也是放在刷頭—與3D列印新創公司ERPRO 3D Factory合作、已申請四項專利的360度3D螺旋刷頭，是用蓖麻籽提煉出的聚醯胺粉末層層印刷再以雷射光聚合而成的，優雅、流線的圓弧精密結構是由五支雙排刷毛排列成橢圓形，中央留下細微空隙構成，也變得更輕巧、柔軟，並擁有形狀記憶彈性可以全方位彎折與延展，再恢復至原始狀態，就算有時候在趕時間的狀況下沾取睫毛膏的動作沒那麼細緻，也不會擔心刷頭會因此變形。刷毛長度配合橢圓形弧度，兩階段刷拭更擁有像是兩支刷頭的功效，可以一次延展、均勻上妝。

而睫毛膏本身配方中的聚合物擁有乳膠般的效果，棕櫚蠟和蜂蠟在超抗暈染與防水的保護層之下就算遇到像台灣這種極為潮濕悶熱的環境也不怕，依然可呈現豐盈與纖長效果，並使用30°C溫水就能乾淨卸除。

眼線部分，這次推出的是共7色選的「精確持久眼線液筆」，包含512極黑濃黑色、514深棕飽和深棕色和516棕紅深邃紅紫色，還有限定的518深紫金屬光丁香紫、522古銅濃情焦糖古銅、524銀灰金屬光銀灰和526湛藍海軍藍4色。自來水筆海綿刷頭筆尖極細又有彈性，無須擔心描繪時會分岔或失手，搭配快乾又不暈染的長效防水特性，也很適合容易出油、出汗的夏季使用。

最後再使用「時尚伸展台眉彩盤」勾勒精緻眉型，這次共推出3組合色選，每個組合網羅兩種質地，左側是霧面眉蠟，用來勾勒眉毛輪廓並上色，右側的眉粉則可增添自然柔和妝感。最可愛的莫過於隨盒附上的配件！除了兩支眉彩刷，還隨附一支可刷拭出立體眉型的螺旋眉梳，另外還有迷你修眉夾，方便更細膩微調。每個配件也都是以經典黑配CHANEL Logo，小巧迷人，也增添不少化妝時的樂趣。

時尚伸展台眉彩盤共推出3組合色選，每個組合網羅兩種質地。圖／香奈兒提供
時尚伸展台眉彩盤共推出3組合色選，每個組合網羅兩種質地。圖／香奈兒提供
精確持久眼線液筆使用自來水筆海綿刷頭，筆尖極細又有彈性，共有7色選。圖／香奈兒提供
精確持久眼線液筆使用自來水筆海綿刷頭，筆尖極細又有彈性，共有7色選。圖／香奈兒提供
精確持久眼線液筆#526湛藍，1,190元。圖／香奈兒提供
精確持久眼線液筆#526湛藍，1,190元。圖／香奈兒提供
完美比例3D纖長睫毛膏的刷頭是香奈兒與3D列印新創公司ERPRO 3D Factory合作打造，並已申請四項專利的360度3D螺旋刷頭，是用蓖麻籽提煉出的聚醯胺粉末層層印刷再以雷射光聚合而成的，優雅、流線的圓弧。圖／香奈兒提供
完美比例3D纖長睫毛膏的刷頭是香奈兒與3D列印新創公司ERPRO 3D Factory合作打造，並已申請四項專利的360度3D螺旋刷頭，是用蓖麻籽提煉出的聚醯胺粉末層層印刷再以雷射光聚合而成的，優雅、流線的圓弧。圖／香奈兒提供
時尚伸展台眉彩盤#01淺褐，2,000
時尚伸展台眉彩盤#01淺褐，2,000
香奈兒2020眼妝系列即將在7月10日上市。圖／香奈兒提供
香奈兒2020眼妝系列即將在7月10日上市。圖／香奈兒提供
3D螺旋刷頭輕巧、柔軟，並擁有形狀記憶彈性可以全方位彎折與延展，再恢復至原始狀態。圖／香奈兒提供
3D螺旋刷頭輕巧、柔軟，並擁有形狀記憶彈性可以全方位彎折與延展，再恢復至原始狀態。圖／香奈兒提供
精確持久眼線液筆#518深紫，1,190元。圖／香奈兒提供
精確持久眼線液筆#518深紫，1,190元。圖／香奈兒提供
完美比例3D纖長睫毛膏#10深黑，1,200元。圖／
完美比例3D纖長睫毛膏#10深黑，1,200元。圖／
精確持久眼線液筆#516棕紅，1,190元。圖／香奈兒提供
精確持久眼線液筆#516棕紅，1,190元。圖／香奈兒提供

睫毛膏 香奈兒

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