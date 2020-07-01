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時間看很開 減法伺候 鏤空腕表賞通透

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
水晶表殼的光芒折射，仰賴於將異常堅硬的藍寶石水晶，精密切割。圖 / Girard Perregaux提供。
水晶表殼的光芒折射，仰賴於將異常堅硬的藍寶石水晶，精密切割。圖 / Girard Perregaux提供。

數理最簡單的運算即是加法與減法，而在工業設計上，運用得宜的減法總能帶來驚喜、不勝枚舉。雖然高級鐘表的機芯研發越見精密，但透過開放式表面、鏤空機芯或透明的水晶表殼，同樣帶來了通透的視覺之美，殊途同工。

過往相當風雅的雅克德羅（Jaquet Droz）今年首度運用等離子高科技陶瓷與玫瑰金，帶來運動風格的Skelet-One鏤空腕表。等離子陶瓷特殊的質地，有陶瓷的堅硬特質卻又有類金屬的清亮光采，雅克德羅再將26635Q自動上鍊機芯高程度鏤空，並在正反面都使用藍寶石水晶玻璃，僅讓細幼的橋板支撐中央機芯，展現出精巧的打磨與拋光修飾，讓機芯像一組時間的魔法陣，任心緒停留其中、回味再三。

1822年的老牌BOVET除採用鏤空技法，新作Récital 26 Brainstorm® Chapter Two腕表則結合了透明的藍寶石水晶表殼。從側面欣賞時，表殼具有梯形高度，47.8毫米的超大尺寸與容量，更一口氣「收納」了陀飛輪、世界時區、日夜顯示等機制結構。表面則有藍色石英、綠色石英或藍色砂金石、各限量10只，可見製造之困難與珍稀。

類似風格的款式另有芝柏（Girard Perregaux）的Laureato桂冠系列Absolute Light腕表，GP01800鏤空機芯的橋板和主夾板都經過炭黑色NAC塗層處理，很透、卻又很黑，但「撞」上了水晶質地的透明藍寶石水晶表殼，連機芯、表冠連結處的零件都能清楚欣賞。雖然指針也採鏤空式設計、但覆以SuperLumiNova塗料。半夜起床想看時間？不必拿手機，Laureato桂冠系列Absolute Light通透的夜光指針、同樣清楚讀時。限量88只，訂價約253萬元。

Jaquet Droz，Skelet-One鏤空腕表，玫瑰金，41.5毫米，時間顯示、大秒針，限量生產，114萬6,000元。圖 / Jaquet Droz提供。
Jaquet Droz，Skelet-One鏤空腕表，玫瑰金，41.5毫米，時間顯示、大秒針，限量生產，114萬6,000元。圖 / Jaquet Droz提供。
Girard Perregaux，Laureato桂冠系列Absolute Light腕表，藍寶石水晶玻璃表殼，自動上鍊機芯，時間顯示，限量88只，253萬元。圖 / Girard Perregaux提供。
Girard Perregaux，Laureato桂冠系列Absolute Light腕表，藍寶石水晶玻璃表殼，自動上鍊機芯，時間顯示，限量88只，253萬元。圖 / Girard Perregaux提供。
BOVET，Récital 26 Brainstorm® Chapter Two腕表，藍寶石水晶表殼，雙面飛行陀飛輪、世界時間、雙時區顯示、月相、五日動力儲備，限量10只，價格店洽。圖 / BOVET提供。
BOVET，Récital 26 Brainstorm® Chapter Two腕表，藍寶石水晶表殼，雙面飛行陀飛輪、世界時間、雙時區顯示、月相、五日動力儲備，限量10只，價格店洽。圖 / BOVET提供。
47毫米的超大表殼除了有厚度、更一口氣容納了BOVET機芯中的各項複雜功能機制結構。圖 / BOVET提供。
47毫米的超大表殼除了有厚度、更一口氣容納了BOVET機芯中的各項複雜功能機制結構。圖 / BOVET提供。
從背面欣賞時，更能看到與表殼幾乎融為一體的玫瑰金自動盤。圖 / Jaquet Droz提供。
從背面欣賞時，更能看到與表殼幾乎融為一體的玫瑰金自動盤。圖 / Jaquet Droz提供。

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