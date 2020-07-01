時間看很開 減法伺候 鏤空腕表賞通透

數理最簡單的運算即是加法與減法，而在工業設計上，運用得宜的減法總能帶來驚喜、不勝枚舉。雖然高級鐘表的機芯研發越見精密，但透過開放式表面、鏤空機芯或透明的水晶表殼，同樣帶來了通透的視覺之美，殊途同工。

過往相當風雅的雅克德羅（Jaquet Droz）今年首度運用等離子高科技陶瓷與玫瑰金，帶來運動風格的Skelet-One鏤空腕表。等離子陶瓷特殊的質地，有陶瓷的堅硬特質卻又有類金屬的清亮光采，雅克德羅再將26635Q自動上鍊機芯高程度鏤空，並在正反面都使用藍寶石水晶玻璃，僅讓細幼的橋板支撐中央機芯，展現出精巧的打磨與拋光修飾，讓機芯像一組時間的魔法陣，任心緒停留其中、回味再三。

1822年的老牌BOVET除採用鏤空技法，新作Récital 26 Brainstorm® Chapter Two腕表則結合了透明的藍寶石水晶表殼。從側面欣賞時，表殼具有梯形高度，47.8毫米的超大尺寸與容量，更一口氣「收納」了陀飛輪、世界時區、日夜顯示等機制結構。表面則有藍色石英、綠色石英或藍色砂金石、各限量10只，可見製造之困難與珍稀。