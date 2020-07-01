報復性聚會怎麼喝？酸啤酒新手入門款今夏首選

隨著台灣新冠肺炎疫情減緩，大家有沒有覺得身邊的局開始越來越多？繼報復性消費之後，米奇也在這次連假期間徹底展開＃報復性聚會！不過有一個重點就是要搞懂：「今夏新品酸啤酒」。畢竟身為酒精組的康樂股長，最近大家在喝什麼、怎麼喝，我一定要徹底了解。像是台灣艾爾和臺虎精釀紛紛推出＃酸啤酒系列，我真的很好奇在新冠肺炎的摧殘下，他們如何殺出一條血路進入消費者的市場？

首先真的一定要大聲歡呼台灣艾爾的行銷組，在我一字排開繽紛鮮豔的不同酒款時，我瞬間成為桌遊的主場，這包裝實在太討好人心了啦～每一個口味都好想嚐一口！

在桌遊＃說書人的競賽中，我們決定讓贏家先選口味，必須說今夏新品西瓜口味還真是大家一致認同的首選，雖然我沒有最贏，但我打著康樂股長的名號，還是搶到了熱銷款。（笑）「哇塞！還真酸耶！」我的臉立刻皺在一起，友人都看傻了，紛紛拿起手邊的酒也喝一口，我們發現這款酒需要先做好心理準備，完全不是心裡想的那樣酸甜的果汁酒，有點像是把台灣在地水果濃縮成汁，最後用個什麼獨特釀造工法把甜味完全去除，留下果肉的香氣和啤酒複雜的酸感。

實在太好奇這種啤酒是什麼了，上網一查原來是老饕口中的＃酸酸啤酒。衍伸於來自比利時的一種酒款Lambic，最大的特色就是酸、類香檳氣泡感～只能說原來在淡淡文青感的設計下，隱藏的正是台灣人的精神。強烈且直率的表現自己的個性，最後緩緩道出果肉的醇美香甜。

米奇推薦這款酒適合餐前，超級刺激食慾！或是餐後的最後最後，網路瘋傳這種酸酸啤酒擺在最後喝，會讓你有一種讓腦袋清醒的感覺。

對於酸啤酒系列信心大增的隔天，我帶著臺虎精釀新出口味到友人家打麻將。唉唷！我還真完全被搶過風采，大家一看到我直喊：「我要喝餞男醋女！」連招呼都不先打一聲，只看到我手中的酒精！太扯了吧，沒想到才剛上市半個月的酸啤酒，竟然早已博得消費者的歡心，OMG，我不僅慢半拍，大概慢了整首歌吧？

而它到底如何瞬間竄紅？原來是一款與台南老屋酒吧T.C.R.C聯名的酒款，難怪可以在這麼短的時間進入消費者的＃約喝清單。這個熱度實在是蹭得太好了，將台灣在地食材「蜜餞」完美地帶入啤酒的主流市場，還記得小時候最愛在嘴吧含著的那個黑烏梅嗎？酸中帶鹹，鹹中化甜之中又留下迷人的煙燻味...嗯，豐富層次的口感就是如此。