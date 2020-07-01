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張鈞甯的新歡是它！日立冷氣帶來幸福健康好空氣

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
日立冷氣宣布攜手全新品牌代言人張鈞甯，讓消費者「享受幸福溫度 呼吸最好空氣」。圖／日立冷氣提供
日立冷氣宣布攜手全新品牌代言人張鈞甯，讓消費者「享受幸福溫度 呼吸最好空氣」。圖／日立冷氣提供

時序進入7月，高溫警報再度來襲！除了冷氣，除濕機、空氣清淨機也都要一起準備好，才能隨時享受健康舒適的好空氣。日立冷氣正式宣布今年全新品牌代言人張鈞甯，以其氣質、正能量的女神形象，攜手讓讓消費者「享受幸福溫度 呼吸最好空氣」。

為國人創造優質的空調生活，是日立冷氣的核心價值，以備受消費者信賴的品質與洗鍊的外型設計，受到《讀者文摘》信譽品牌、《今周刊》商務人士理想品牌的肯定，在企業社會責任方面連續8年榮獲《天下雜誌》企業公民獎的殊榮，也因此造就連續11年銷售第一。今年，更同步日本最新「凍結洗淨技術」，一鍵即可清洗濾網後的熱交換器，解決以往冷氣內部惱人的清潔問題，讓冷氣可經常保持乾淨。而「體感舒適科技」可自動平衡室內濕度，冷氣溫度不需要調太低，即可讓空間涼爽舒適亦可達到省電的目的。而面對熱交換器因應沼氣鏽蝕導致冷媒外洩甚至故障的隱憂，日立冷氣更強化「銅管防腐蝕科技」，延長機體壽命，讓冷氣始終維持高能效。

因應環境劇變，空氣淨化儼然成為日常生活中必須思考的課題，日立冷氣除了致力提供國人高品質的商品，使得國人都能在淨化的環境中生活以外，在教育、體育、慈善公益及環境保護等多方面實踐企業的社會責任，具體實踐「取之社會、回饋社會」的精神。深耕台灣超過半世紀的日立冷氣，透過冷氣機、除濕機、空氣清淨機等全方位空調產品，打造出適合國人安心舒適的「室內空氣淨化網」，體現「珍愛地球 深耕台灣」的企業願景。今年除了與代言人張鈞甯攜手合作，日立冷氣更將持續提供安心、信賴的商品讓「Hitachi Air享受幸福溫度 呼吸最好空氣」的理念能深入每個家庭。

品牌 除濕機

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