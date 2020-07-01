就怕你不敢來！《返校》實境體驗展七月台北見

「你是忘記了…還是不敢來？」

台灣討論度最高、最詭譎的《返校Detention》遊戲，繼前陣子拍成電影轟動一時，現在要帶全台灣人一同重返一九六Ｏ年的時光，在古老的收音機、布袋戲偶、白鹿玉佩項鍊、「四、月、望、雨」四首禁歌圍繞下，展開一場永生難忘的翠華中學返校日，許多細節也可以看出赤燭團隊對這時代的珍惜與借鏡，團隊也相當期待《返校》能以不同面貌再次跟大家見面。《返校 Detention‧實境體驗展》還原自赤燭團隊於2017年上市的恐怖暢銷遊戲─《返校Detention》，首次挑戰將電腦單機遊戲轉換成實境體驗的多元展覽，打破空間限制，讓你真正加入地下讀書會，整個體驗過程將扣緊遊戲場景、劇情，更加入演員演出，讓世代年輕人透過「沉浸式體驗」再次感受歷史的重量及濃厚，用不同的方式見證女主角方芮欣的經歷、掙扎與輪迴。

返校實境體驗展主視覺。（圖／聯合數位文創提供）

展覽限定！《返校》初版遊戲首度曝光

三大展區一次體驗

「重新憶起，就是再次敲擊…」從讀書會空間開始，我們就已經進入遊戲中的世界。

相同的起點，《返校Detention‧實境體驗展》讓參與者跟著遊戲故事軸線進行下去，第一區【實境沉浸式體驗區】直接還原翠華中學的場景，包括從風雨交加的教室醒來、散發詭異氣味的廁所、進入校長室接起電話、掌聲響起的音樂教室、耳語幽微的鏡像長廊，最後親眼目睹禮堂的終結，參與者一邊在詭譎氣氛中尋找真相，一邊感受那個發生在1960年代，寂寞而肅殺的氛圍及背後的故事。注意！這趟旅程結束後可能會讓你暫時無法跳脫劇情回到現實，在裡面徘徊的你，記得前進就對了。

暗藏玄機的保健室。（圖／聯合數位文創提供）

無限走廊示意。（圖／聯合數位文創提供）

散發異味的廁所。（圖／聯合數位文創提供）

輔導室示意。（圖／聯合數位文創提供）

第二區【場景互動拍照區】，把遊戲中重要道具、核心精神具象化，讓參與者可以進行互動拍照，布袋戲台、關押犯人的監牢、象徵女主角方芮欣心境轉換的收音機、傳達自由可貴的紙飛機等，每一樣都值得再細細省思《返校》到底留給了我們什麼。

拍照區監押犯人監獄示意。（圖／聯合數位文創提供）

第二展區-拍照區。（圖／聯合數位文創提供）

第三區【關於《返校》與赤燭團隊的故事】，此區將展出赤燭團隊開發《返校》遊戲的緣起與過程，包含人物、場景設定原稿、團隊人員採訪影片等，粉絲們最好奇的遊戲製作始末將可在這一探究竟，更有全球首次亮相的《返校》遊戲初版原型提供試玩，你會驚訝從一開始的版本到遊戲正式上市之間，中間究竟做了多少測試與修正，足看見赤燭團隊在遊戲製作上的用心與熱忱。

赤燭團隊合影。（圖／攝影師侯名晏提供)

第三展區。（圖／聯合數位文創提供）

返校Detention 實境體驗展

●活動期間｜2020.07.06 ~ 2020.09.20 每日10:00~18:00

●活動地點｜松山文創園區 北向製菸工廠 (台北市信義區菸廠路88號)

●粉絲專頁｜https://www.facebook.com/DetentionExhibition/

●活動官網｜https://pse.is/REXA4

●購票通路｜6月1日起預售優惠250元請上udn售票網、ibon、博客來、Gomaji、ACCUPASS

※因應疫情且讓參與者充分感受現場氛圍，本展入場將採入場實名制，並限制人數進場，入場將發放號碼牌讓參與者依序進場，務必保持適當距離，請記住「防堵疫情、人人有責、國家感謝您」。

【活動資訊】

◎活動時間： 即日起至7月5日晚間23:59止。

◎得獎獎項：《返校 Detention‧實境體驗展》入場券2張。

◎活動方式： 加入udn走跳世界粉絲團，並於留言處「揪一個同學陪你一同返校」

Ex：@方芮欣 敢不敢一起回翠華中學，走了啦！

完成留言就有機會獲得入場券2張，活動結束後，由活動小組隨機抽出得獎者。

◎得獎公布：7月6日(一)於本貼文中公布。

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團原PO文中公告，獲獎者請於7月9日(四)前私訊udn走跳世界粉絲團小編，並回覆得獎項目、個人真實姓名、連絡電話、郵遞區號、寄件地址，才算完成獲獎程序，逾時回覆將喪失得獎資格。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可私訊小編或E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。