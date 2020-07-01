麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」回歸！海鹽牛奶糖接力登場

當代許多政治哲學家都同意「公共證成原則」（public justification principle）。該原則認為，要用政治權力正當地強制規範一群人，就得先讓被規範的人能夠「自己了解」（by their own lights）規範背後的理由，或者用他們能理解的方法讓他們「相信該規範是合理的」（recognize as valid）。但這條原則的真正意義，卻引起了激烈的辯論。

2020-07-01 10:11