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麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」回歸！海鹽牛奶糖接力登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
麥當勞新推出森永牛奶糖冰炫風、森永海鹽牛奶糖冰炫風。圖／麥當勞提供
麥當勞新推出森永牛奶糖冰炫風、森永海鹽牛奶糖冰炫風。圖／麥當勞提供

去年夏季期間限定推出的麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」，自即日起再度回歸市場。除此之外，7月22日起，還會有全新口味的「森永海鹽牛奶糖冰炫風」上市，帶來夏天的消暑滋味。

麥當勞所推出的「森永牛奶糖冰炫風」以滑順的奶香冰淇淋為基底，融入焦糖香氣濃郁的森永牛奶糖醬，加上卡滋餅乾脆片，呈現出多層次口感與香濃甜蜜的奶香味，至於接力登場的「森永海鹽牛奶糖冰炫風」，嚴選台灣在地海鹽，以獨特的海鹽焦糖顆粒，融入香醇的森永牛奶糖醬與奶香冰淇淋，打造鹹甜融合的滋味，兩款售價均為65元。超值主餐搭配C酷炫配餐，加價10元就可直接升級為牛奶糖冰炫風。

為呈現產品「復刻版的美味」意象，麥當勞「森永海鹽牛奶糖冰炫風」包裝設計，以向日本浮世繪大師葛飾北齋的經典作品「神奈川沖浪裏」致敬為發想，使用浮世繪的海浪元素，藉由簡約風格與海浪層次感，展現海鹽簡單、細緻的迷人風味。森永牛奶糖冰炫風自即日起開始販售；森永海鹽牛奶糖冰炫風自7月22日起開始販售，皆至10月27日為止。

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