麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」回歸！海鹽牛奶糖接力登場

當代許多政治哲學家都同意「公共證成原則」(public justification principle)。該原則認為,要用政治權力正當地強制規範一群人,就得先讓被規範的人能夠「自己了解」(by their own lights)規範背後的理由,或者用他們能理解的方法讓他們「相信該規範是合理的」(recognize as valid)。但這條原則的真正意義,卻引起了激烈的辯論。

2020-07-01 10:11