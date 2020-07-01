黃色書刊首次與NIKKO安全帽合作 粉絲最愛角色戴著趴趴走

聯合數位文創旗下網路人氣漫畫家黃色書刊，Facebook超過36萬人追蹤，夾帶著粉絲的高黏著度，首次與NIKKO安全帽合作，漫畫《勇者系列》高人氣角色魔王與炎喵，躍上安全帽，美式畫風搭配帶有鴨尾設計的美式復古帽，完美結合充份展現自我風格。

廣受年輕族群喜愛的黃色書刊，詼諧幽默的美式風格，吸引眾多品牌聯名合作。首次與台灣品牌NIKKO安全帽合作，符合美國DOT、歐規ECE、台灣CNS、日本SG，四重安全標準，安全更有保障。三段式可全拆洗內襯設計，選用精梳棉製內襯，高透氣減低夏日佩戴的悶熱感。內建抗UV400墨鏡，實用度大增，外觀更顯帥氣。

黃色書刊《勇者系列》漫畫高人氣角色『魔王』，一躍成為安全帽上的主角，黑色霧面基底加上亮綠色魔王，衝突的撞色設計，時尚又帶有美式幽默，充份展現自我潮流品味。

最受男女粉絲喜愛的另一人氣角色『炎喵』，當然也沒有缺席。熱情的橘色亮面設計，炎喵無辜又可愛表情座落在兩側、後面則是炎喵黑碌碌的大眼睛，明亮風格絕對是路上最「瞎趴」的安全帽。

台灣漫畫家黃色書刊，2017年起於嘖嘖募資發起黃色書刊《勇者系列》訂閱募資，受到廣大網友喜愛，成為台灣漫畫家訂閱集資最高紀錄保持人；2019年推出《勇者系列》實體漫畫，創下銷售好成績，網路漫畫持續連載中。更多最新消息請上「 黃色書刊 」Facebook粉絲專頁。