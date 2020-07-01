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誰說夾腳拖很low? 他到墾丁升級精品拖鞋 年銷萬雙

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
郭明俊10年前開創「Step Up 客製化夾腳拖」，研發打造精品級夾腳托品牌，還可依個人喜好搭色。記者潘欣中／翻攝
郭明俊10年前開創「Step Up 客製化夾腳拖」，研發打造精品級夾腳托品牌，還可依個人喜好搭色。記者潘欣中／翻攝

夾腳拖是到屏東墾丁度假的基本穿著裝備，從事運動鞋研發的郭明俊到了墾丁，以敏銳的市場觀察力發現商機無限，10年在開創「Step Up 客製化夾腳拖」，研發打造精品級夾腳托品牌，從最早的路邊攤升級到店面，使用環保天然橡樛材質，又可依各人喜好搭色，高於一般夾腳拖3倍的售價，高質感和個性化卻能熱銷，還被當成紀念品、伴手禮。

七年級前段班的郭明俊原在台中一家鞋廠研發高級運動鞋，客戶是耐吉、愛迪達等國際知名大廠；10年跟著好朋到墾丁度假，愛上墾丁的好天氣和悠閒生活步調，決定留下來創業，但要靠什麼維生？對「鞋」敏感的他觀察發現，墾丁是度假勝地，夾腳拖市場潛藏無限商機，要和市面上塑膠泡棉製作、每雙甚不到百元的廉價品做市場區隔，他以高級橡樛材質和個性化精品為訴求，相信「好產品，不怕沒人買！」

郭明俊最早在墾丁大街以小貨車賣起自己研發的精品夾腳拖，天然橡膠材質不僅止滑、耐磨，丟棄後會分解不造成環境負擔，另用鞋底和鞋帶的顏色變化，拼出每雙獨一無二的鞋，不只注重商品特色，更強調質感與環保理念；7年前搬到恆春中老街租屋開店，店面設計趣味化互動轉盤，現場即挑即做，台客愛撞色系搭配，日本客愛柔和配色如橘色、陸客愛跳繽紛色、歐美客愛深色系，連在地人都愛，年平均售銷售逾萬雙。

創業之初，因廠商認為使用高級橡樛太耐用、汰換率低，又是一般拖鞋的3倍價，不看好未來市場，還有廠商認為拖鞋是夕陽產業、利潤低，反過來勸他別做了，他當面示範9種色調能變化出百款有個人特色的拖鞋，一點改變就能讓夾腳拖升級精品，成為台灣人的驕傲，最後感動一家廠商老闆開模生產。

在各方都不看好的情況下，郭明俊原打算創業投入有積蓄和貸款200萬元，心想「如果失敗，就不玩了，就當具買個經驗」，沒想到產品熱銷打出好口碑後，陸續有外國廠商來店洽談合作，他以滿足和妻兒目前的悠閒生活步調婉拒，他笑說，「人不要太貪心！」

郭明俊10年前開創「Step Up 客製化夾腳拖」，研發打造精品級夾腳托品牌，還可量身訂做。記者潘欣中／翻攝
郭明俊10年前開創「Step Up 客製化夾腳拖」，研發打造精品級夾腳托品牌，還可量身訂做。記者潘欣中／翻攝
郭明俊10年前開創「Step Up 客製化夾腳拖」，最早從墾丁大街路邊攤開始，之後升級店面。記者潘欣中／翻攝
郭明俊10年前開創「Step Up 客製化夾腳拖」，最早從墾丁大街路邊攤開始，之後升級店面。記者潘欣中／翻攝
郭明俊10年前開創「Step Up 客製化夾腳拖」，研發打造精品級夾腳托品牌，最早從墾丁大街路邊攤開始。記者潘欣中／翻攝
郭明俊10年前開創「Step Up 客製化夾腳拖」，研發打造精品級夾腳托品牌，最早從墾丁大街路邊攤開始。記者潘欣中／翻攝

夾腳拖 墾丁 創業

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