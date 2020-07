誰說夾腳拖很low? 他到墾丁升級精品拖鞋 年銷萬雙

夾腳拖是到屏東墾丁度假的基本穿著裝備,從事運動鞋研發的郭明俊到了墾丁,以敏銳的市場觀察力發現商機無限,10年在開創「Step Up 客製化夾腳拖」,研發打造精品級夾腳托品牌,從最早的路邊攤升級到店面,使用環保天然橡樛材質,又可依各人喜好搭色,高於一般夾腳拖3倍的售價,高質感和個性化卻能熱銷,還被當成紀念品、伴手禮。

七年級前段班的郭明俊原在台中一家鞋廠研發高級運動鞋,客戶是耐吉、愛迪達等國際知名大廠;10年跟著好朋到墾丁度假,愛上墾丁的好天氣和悠閒生活步調,決定留下來創業,但要靠什麼維生?對「鞋」敏感的他觀察發現,墾丁是度假勝地,夾腳拖市場潛藏無限商機,要和市面上塑膠泡棉製作、每雙甚不到百元的廉價品做市場區隔,他以高級橡樛材質和個性化精品為訴求,相信「好產品,不怕沒人買!」

郭明俊最早在墾丁大街以小貨車賣起自己研發的精品夾腳拖,天然橡膠材質不僅止滑、耐磨,丟棄後會分解不造成環境負擔,另用鞋底和鞋帶的顏色變化,拼出每雙獨一無二的鞋,不只注重商品特色,更強調質感與環保理念;7年前搬到恆春中老街租屋開店,店面設計趣味化互動轉盤,現場即挑即做,台客愛撞色系搭配,日本客愛柔和配色如橘色、陸客愛跳繽紛色、歐美客愛深色系,連在地人都愛,年平均售銷售逾萬雙。

創業之初,因廠商認為使用高級橡樛太耐用、汰換率低,又是一般拖鞋的3倍價,不看好未來市場,還有廠商認為拖鞋是夕陽產業、利潤低,反過來勸他別做了,他當面示範9種色調能變化出百款有個人特色的拖鞋,一點改變就能讓夾腳拖升級精品,成為台灣人的驕傲,最後感動一家廠商老闆開模生產。