「全年饗宴」首度登台！「穿著PRADA的惡魔」也沒吃過

在美國有四十多年歷史的Smith & Wollensky，2018年起在美國各店推出期間限定的「頂級全牛饗宴」，深受老饕喜愛，今年首度在台北登場，被饕客形容為「2020最值得期待的夢幻套餐」，其中，10道菜色來自牛隻從頭到尾的10個部位，運用各種不同的烹飪手法，呈現各部位的肉質特色，滋味各有巧妙。

S&W總部行政主廚馬修表示，十多年前開始構思全牛餐，此次台灣推出的餐點，「練習了半年，從牛鼻子到尾巴、所有好的部位都用上」；藉由分切、熟成、醃漬、煙燻來提升風味，烹調上更融合英、美、義、法、越、俄等各國經典菜式，使用燉、烤、熬、煮、炙燒、油封等不同料理手法，10種部位的演繹方式各有巧思，業者指出，除了分量與美國略不同，菜單完全一致。

全牛饗宴從牛頰到牛肩、胸、腹、腰、肋脊、腱甚至牛尾都入菜。主餐就有牛小排、菲力、紐約客、老饕牛排，口感風味各有所長的四個部位，主廚選擇有別於以往美式簡潔作風，調製多款醬汁搭配，細緻度高且富有層次深度。此外，侍酒師Tony也選用四款酒品搭配，除了香檳與紅酒，還挑了近年在國際流行的清酒佐餐，挑選重點為搭餐包容性高，風味豐富具有層次，且香氣飽滿的酒款。

S&W全牛饗宴7/10至8/10開放一個月，每份套餐含10道餐點4,800元，搭配4款酒售價2,200元，每組訂位須為4人以上；另於7/23舉辦一場全牛餐酒晚宴，限量20位，每人費用6,300元。詳情可查官網：www.smithandwollensky.com.tw。

BELLINI Pasta Pasta貝里尼也在今夏推出新菜色「慢烤美國頂級牛排」，採用來自美國USDA PRIME等級認證上選牛肩胛肉，富油花且肉質堅嫩。為維持牛肉的口感與風味，整塊牛肉需進行長時間調理，才能達內外熟度一致的黃金比例。

新菜登場，BELLINI Pasta Pasta貝里尼也有別以往的上菜方式，將整塊牛排放在餐車上推出，再由主廚親自服務，可以看到現切後牛排中間的紅潤色澤與均勻分布的大理石油花，再搭配淋上特調肉汁(Gravy)的馬鈴薯泥與黃金玉米粒。新菜7/6於台北京站店推出，每日限量8份。

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