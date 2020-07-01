台北寒舍艾美酒店北緯二十五 夏季新飲品「買一送一」

台北寒舍艾美酒店的北緯二十五即日起以盛夏的水果作為主軸，推出「沁夏果韻」兩款水果系冰涼飲品，包含如紅寶石閃耀的「火龍果多多冰沙」以及酸甜滋味恰到好處的「金鑽鳳梨冰茶」，特價每杯300+10%，加碼祭出不限品項買一送一優惠。

新飲品「火龍果多多冰沙」的主角紅火龍果，由於味道較淡雅，主廚特別加入甘甜的乳酸菌飲品提升香氣，最後並點綴迷你可愛的果球，視覺加分。「金鑽鳳梨冰茶」則以「世界三大茗茶」的高山錫蘭烏巴紅茶作為基底，散發淡淡的天然佛手柑的香氣，搭配新鮮鳳梨佐以微酸的檸檬汁，再加上軟彈的茉莉花茶凍，增添口感變化。相關資訊可洽：02-6622-8018，或查：www.lemeridien-taipei.com。 台北寒舍艾美酒店北緯二十五廳景。圖／台北寒舍艾美酒店提供