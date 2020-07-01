疫情改變消費 大學生更少買鞋包、打工率跌破5成

東吳大學社會系昨天發表「大學生消費與休閒娛樂的貫時性分析」結果，指出大台北地區大學生在網路環境和新冠肺炎疫情影響下，消費樣貌改變，打工比率跌破五成，從事衝動型消費的比率也下降。大學生每月消費中，七成三用在吃喝，至於買衣服、鞋包、圖書文具等項目占比，都低於四成。

東吳大學表示，本學年度有打工的比率僅49.74％，與往年相比持續呈現下降的趨勢，推測是受到新冠肺炎疫情影響，大環境工作需求減少所導致。

調查指出，108學年大學生每月最常花費項目分別是美食保健飲料（72.9％）、服飾（38.8％）、圖書文具影音（32.2％），與前兩期調查結果大致相符。不過本學年大學生花費最少的項目是鞋包配飾（13.7％），和往年不同。

大學生物質主義傾向（崇尚東西愈貴愈好、衝動性、炫耀性消費等）趨勢今年持續下降，且較前兩期大學生更為明顯。東吳大學表示，推估這部分也為是受到新冠肺炎疫情的影響，下一期是否仍持續呈現此趨勢，仍值得再觀察。

比起閱讀書報雜誌或看電視，大學生經常從事的休閒活動多了很多項目，包括看直播、看YouTuber、玩Switch、羅馬競技生死鬥等，東吳大學表示，推論與近期新興網路媒體蓬勃興起有關，且從三期貫時資料的分析結果，發現出大學生閱聽習慣正在改變。

東吳大學表示，此調查對象為大台北地區大學生，在為期一個半月的調查時間共取得780份有效樣本問卷，當中男生占30.64％，女生占69.36%。目前已累積102、105、108學年度等三期關於此主題的調查資料。