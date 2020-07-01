酒研所／直擊日本水楢木橡木桶 Mizunara製桶工藝

橡木桶是追尋蒸餾酒風味之源的重要線索，威士忌的風味百分之七十由橡木桶決定。橡木桶與酒長年累月地互相接觸、滲透、交換、影響，形成酒的顏色、香氣、滋味，酒受到橡木桶的潛移默化，逐漸成長變化，去蕪存菁。因此了解橡木桶，如何應用橡木桶，是製酒人與品酒人必修的功課之一。

目前市場上最受注目的橡木桶是日本水楢木桶(Mizunara)。傳統的蘇格蘭酒廠起瓦士，艾雷島純麥威士忌酒廠波摩，近年來不約而同推出日本水楢木桶(Mizunara)酒款，舉凡Chivas Regal Mizumara2014，Bowmore Mizunara，皆創造新價值。日本山崎酒廠的山崎50年水楢桶威士忌創下拍賣市場歷史新高。

有25年製桶經驗的工匠永友博範。攝影／徐博宇

風味複雜 獨一無二

日本水楢木桶究竟有什麼神奇之處？「威士忌尋道之旅」一書作者Dave Bloom曾經形容，水楢木桶能增添如沈香木、檀香的氣味，一如日本寺廟中燃燒的線香，可嗅出帶樟腦味的薄荷味，偶爾有葉子泥土和椰子的香調，水楢木似乎也強化了威士忌的酸度，增添了明亮感。水楢木桶是很寶貴的武器，可以讓製酒師創造出複雜的威士忌。

數量稀少 產地競標

12月在北海道森林木拍賣會上，家具商、建築商、大型酒廠、獨立製桶工廠，一同競標，水楢木是他們共同的標的。這十年來，水楢木的產量少了十分之一，價格至少翻漲了數倍，而且木頭的尺寸也有縮小的趨勢。但是，為了愛酒人的付託，獨立製桶工廠鎖定直徑50至60公分的水楢木，而這樣等級的木頭，至少要生長一百年，才能辦得到。

比起杉木、櫻木、栗木平均約20年就可以達到使用的等級，水楢木的生長期很長，而且必須生長在低溫的地方才能長得足夠粗壯，供橡木桶使用，因此，復育量愈來愈少。以往只有日本威士忌大廠Suntory和Nikka在使用水楢木，但如今蘇格蘭酒廠也開始追求水楢木桶，因此其身價比美國和歐洲橡木桶更稀有昂貴。

透過炙與烤不僅能賦予風味，還可以增加木桶的吸收力。攝影／徐博宇

製桶工藝 影響風味的六大關鍵

有25年製桶經驗的永友博範說明，橡木桶是由有特殊弧度的木條所組裝而成，經過裁切、排列、組裝、填補、箍桶，空桶經過炙與烤後，再填上頭尾兩端側板，側板一樣會經過炙與烤。平均製作一個橡木桶需要20個小時，最後檢測漏水，及止漏過程，最花時間。

木頭

水楢木是一種白橡木，它的木質微管束比其他木頭寬鬆，易漏，對製桶師而言是很大的挑戰。主要產地在北海道，秋田也有少量。木頭必須天然乾燥一年，人工乾燥一個月才能製作橡木桶。

炙桶char

是指橡木桶尚未蓋上兩端的側板之前，在空桶內以熊熊火舌炙燒桶壁，或垂直站立或滾動木桶，依不同秒數長短，從輕度、中度到重度，從木桶內壁被烈焰紋上如同鱷魚皮般的炭化層可以分辨。炙這道工序，可說是煙燻味的起源，也影響桶中酒的顏色深淺。

烤桶toast

相對比較溫和，時間拉長，烘烤橡木桶約數十分鐘至半個鐘頭。烘烤後的桶壁相對煙燻味較淡，顏色淺，但是，來自木桶本質的味道就會較清楚明顯，例如木桶本身的香草味、焦糖、太妃糖、巧克力、柑橘香等，會在烤後呈現。炙與烤不僅能賦予風味，還可以增加木桶的吸收力，讓酒更貼合著木桶表面，更容易滲入融合。

日本橡木桶製作工廠。攝影／徐博宇

填補

職人會在木條縫隙處填補寬葉香蒲，以防止木桶熱脹冷縮造成漏水，這或許也是日本水楢木桶神祕的風味來源之一。

容量

容量也是製酒人選擇橡木桶的重要考量因素之一，容量愈小，酒與桶木接觸的面積愈多，熟成的時間便可以縮短，日本水楢木桶的容量主要是450公升。

最後檢測漏水以及止漏過程，最花時間。攝影／徐博宇

新舊

不同的橡木桶，就像不同的食材，新橡木桶年輕銳利，舊桶柔和多變，例如蘇岱甜白酒桶，卡本內蘇維翁桶，馬德拉桶，瑪莎拉桶，雪莉桶，波特桶，或珍貴的水楢桶。製酒人有如大廚，可以選擇不同的風味桶陳年熟成，或者過桶(finish)，創造獨特風味。

文藝復興酒廠推出以日本水楢木桶做最後過桶處理的蘭姆酒cast17342。攝影／徐博宇

全台創舉 台灣蘭姆酒+日本水楢木桶

在台灣，使用日本水楢木桶的酒廠並不多，噶瑪蘭威士忌酒廠已引進日本水楢木桶，進行研發。文藝復興酒廠則於2020年4月推出以日本水楢木桶做最後過桶處理的蘭姆酒cast17342。

獨立製酒人歐利文(右)與工匠永友範博。攝影／徐博宇

「再過十年，水楢木桶或許就再也見不到了！我想把它留在我的蘭姆酒裡，把一段美好的歷史，留下來！」文藝復興酒廠是台灣第一個蘭姆酒的獨立酒廠，創辦人歐利文是一位熱情的製酒人，來自法國卻在台灣成家立業，他用台灣甘蔗提煉後的糖蜜，二次蒸餾，提煉出最初的蘭姆酒，在橡木桶的選擇上，他決定讓蘭姆酒先進入法國貴腐酒桶熟成，橡木桶經過刨（shave）、烤（toast）、炙（char）處理，兩年後，再進日本水楢木桶新桶（finish）增強風味，才完成讓歐利文滿意的cast17342。

兩位研究烈酒的專家品飲了文藝復興酒廠cast17342使用日本水楢木桶的蘭姆酒，十分驚喜。姚和成評論，「這支2017年蒸餾陳年兩年的蘭姆酒，非常像威士忌的感覺，木桶的影響非常乾淨而漂亮，喝起來沒有負擔。」邱德夫則形容這支蘭姆酒「在香味上，深沉的蜜糖甜，許多乳脂太妃糖和牛奶糖，沉沉的木炭和燒烤橡木桶，不甜的巧克力和深烘焙咖啡，稍後片刻浮出微酸的烏梅甘草藥草和一些肉桂丁香和單寧感，香氣十分令人激賞。」我個人則認為，若要感受水楢木的木質本味，不妨在飲畢之後聞聞空杯。

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