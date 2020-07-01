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有行旅／山澗園林 走訪隱居陶藝家
聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月系列之山澗園林宋居」，此處原為家族所打造的隱逸居所，後來對外開放成為「台灣十大頂級民宿」，亦是台灣唯一的唐宋徽式建築，除獨特的宋代曲水流觴茶席外，更強調古代「文人四藝」─焚香、點茶、掛畫、插花等活動，邀請專業茶師、花藝師為旅人精采呈現。
南投曾是陶製品重鎮，陶藝十分興盛，至今仍有多處的工作室。旅程也將安排旅人拜訪隱居山中的陶藝家，早期從事傳統廟宇雕塑，後期開始陶藝創作，及專研施釉技巧的陶藝家，採用日月潭特有紅土調配成釉料，燒製出的作品都以笑容滿溢「羊」為主。
●「企業家山居歲月系列四之山澗園林宋居」三天二夜行程，九月十五日出發。另八月十七日舉辦「企業家山居歲月宜蘭一日精華體驗旅程」，報名或洽詢請電02-86433517、86433581，或瀏覽有行旅官網。
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