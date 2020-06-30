英倫學院風走跳好輕鬆 Kent & Curwen早秋新裝問世

一聽到制服、你會聯想到什麼？軍警消防的硬派爽朗？還是制式的中規中矩？無論是英倫或美式的「學院風」制服，一向帶來不同於專業以外的貴族或休閒聯想。成立於1926年、英倫品牌Kent & Curwen過去常為英國頂尖學府、運動俱樂部、甚至軍隊提供專業制服，2020年，品牌在「團隊與制服」（Team and uniform）的概念下，帶來早秋的一系列學院風服裝，在個人與歸屬間，找到平衡。

事實上，2020早秋系列也從1980年代的經典紀錄片「水花四濺」（A Bigger Splash）中得到啟發。這部1973年的電影描述當代英國藝術家大衛霍克尼（David Hockney）的私人生活，以及他最受歡迎畫作的「藝術家肖像（Portrait of an Artist）」的創作過程。Hockney畫風中的普普藝術（Pop Art）與色彩在早秋系列的設計中發揮了重要影響，一如Hockney畫作中的明亮色調，在夏日鮮豔與冬日的冷凝中，找到屬於秋季的輕快。