吳亦凡狂穿LV²鬥范少勳小清新 南柱赫一臉迷幻穿DIOR

吳亦凡登上大陸版的「Harper's Bazaar(時尚芭莎)」雜誌7月號,身穿路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)的2020秋冬LV²系列男裝,黑白風格鮮明,新生代演員范少勳也穿上刺繡襯衫,展現書卷氣;韓星「南朋友」南柱赫則是穿上DIOR早秋系列,各自展現精品與潮牌聯名的時裝魅力。

路易威登代言人吳亦凡簡直是以狂拍的節奏在詮釋LV²系列,不僅登上雜誌,後續也拍攝了開箱影片,這是Nigo(長尾智明)以個人身分和Virgil Abloh合作的時裝、鞋履與配件系列,服裝單品以灰、藍色帥氣隨性的丹寧面料為主,將Monogram圖案與Damier格紋融入其中;此外,吳亦凡也詮釋了LV和葉子混搭圖案的襯衫,延續春夏男裝的草葉花卉風格。范少勳則是詮釋刺繡短袖襯衫搭襯窄版西褲,簡約的白、灰色系,有學生氣質的清新。