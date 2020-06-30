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吳亦凡狂穿LV²鬥范少勳小清新 南柱赫一臉迷幻穿DIOR
吳亦凡登上大陸版的「Harper's Bazaar（時尚芭莎）」雜誌7月號，身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2020秋冬LV²系列男裝，黑白風格鮮明，新生代演員范少勳也穿上刺繡襯衫，展現書卷氣；韓星「南朋友」南柱赫則是穿上DIOR早秋系列，各自展現精品與潮牌聯名的時裝魅力。
路易威登代言人吳亦凡簡直是以狂拍的節奏在詮釋LV²系列，不僅登上雜誌，後續也拍攝了開箱影片，這是Nigo（長尾智明）以個人身分和Virgil Abloh合作的時裝、鞋履與配件系列，服裝單品以灰、藍色帥氣隨性的丹寧面料為主，將Monogram圖案與Damier格紋融入其中；此外，吳亦凡也詮釋了LV和葉子混搭圖案的襯衫，延續春夏男裝的草葉花卉風格。范少勳則是詮釋刺繡短袖襯衫搭襯窄版西褲，簡約的白、灰色系，有學生氣質的清新。
DIOR MEN早秋系列則是將重點聚焦在設計師Shawn Stussy合作的滿版塗鴉，來自男裝創意總監Kim Jones與八○年代衝浪文化代表人物Shawn Stussy的合作，原創圖騰也成為男裝單品的呈現，南柱赫的經紀公司日前在IG上秀出3套服裝，黑、白色迷幻排列的DIOR字母，還有I Want to Shock the World with DIOR的標語字，捕捉了邁阿密特有的度假情調，以及什錦水果（tutti-frutti）的繽紛配色。
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