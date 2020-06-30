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韓國同步新口味！ NENE Chicken「蜂蜜蒜脆薯炸雞」登場
來自韓國的炸雞連鎖店「NENE Chicken」，繼神奇辣起士炸雞、辣炒年糕風味炸雞之後，即日起再新推出「蜂蜜蒜脆薯炸雞」，同時結合薯條與炸雞，並以特製的甜鹹醬汁點綴，帶來豐富的滋味。同時NENE Chicken師大店也於即日起開始營運，還推出按讚送炸年糕、幸運戳戳樂等開幕慶活動。
NENE Chicken是韓國知名連鎖炸雞品牌之一，並於2018年11月首度登台，在信義誠品開設全台首間門市。經過一年半的經營，目前在台已有10間門市，地點包括台北、新北、台中、宜蘭等城市，店內也供應有原味炸雞、初雪起士炸雞等多種口味的韓式炸雞，還有辣炒年糕、黑糖煎餅、拳頭飯等不同餐點。
自在台插旗至今，NENE Chicken已經2次大幅調整菜單，藉此保持口味新鮮感。除了招牌口味外，2019年時，接連推出「大蔥風味炸雞」、「神奇辣起士炸雞」、「辣炒年糕風味炸雞」等新選擇。本次新推出的「蜂蜜蒜脆薯炸雞」，口味與韓國同步，可同時吃到薯條與炸雞，外層並裹有特製的醬汁，勾出蜂蜜甜味與淡淡的蒜香，帶來多層次的滋味與飽足感，單點每份500公克為399元、1,000公克為629元；若想搭配其他口味炸雞，選擇半半或半半半口味的組合，則需加價40元。
即日起開始試營運的NENE Chicken師大店，乃是NENE Chicken在台的第11間分店，同時提供外帶、外送與內用服務。即日起7月5日期間，追蹤官方IG或臉書，買炸雞就送NENE炸年糕一份。7月3日當天，7月壽星購買半半炸雞（含以上價位），則可贈送壽星專屬兌換券。7月4日、7月5日，也會舉行幸運輪盤、幸運戳戳樂等活動，共計送出80份獎品。
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