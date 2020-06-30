只送不賣！ 麥當勞6色「Coca-Cola喝彩杯」免費帶回家

麥當勞與可口可樂所合作的獨家杯款「2020 Coca-Cola喝彩杯」，將於7月1日起正式登場。今年共計有征服藍、熱戰粉、高昂綠等6種不同顏色。活動期間，只要購買主餐搭配套餐，同時薯條與飲品皆升級大份即可免費獲得。參與IG活動，還有機會獲得運動員親筆簽名。

台灣麥當勞與可口可樂合作「可樂杯」至今已邁入第13年，結合國際運動賽事的杯款也成為不少粉絲每年夏日蒐藏的標的。麥當勞表示，2020年全球面臨嚴峻挑戰，原定7月開跑的東京奧運也確定延期。在最需要彼此加油、祝福的時刻，期待透過「2020 Coca-Cola喝彩杯」，為努力準備賽事的運動選手、以及齊心抗疫的人們一起喝采打氣。

2020 Coca-Cola喝彩杯自7月1日至7月28日登場，活動期間內，消費者凡購買任一麥當勞經典套餐，同時升級為大包薯條及大杯飲料，即可免費獲得一個。（飲料限為可口可樂公司產品）。7月1日起推出征服藍、熱戰粉；7月8日起推出高昂綠、歡呼橙；7月15日起推出驕傲紫與集氣灰。全套共6種顏色，只送不賣。

另外在7月2日至7月28日期間，並舉行「麥當勞IG喝采零距離」活動，包括有林志傑、林智勝、文姿云等運動員共同參與。民眾持喝采杯參與限時動態的互動活動，就有機會獲得運動員親筆簽名、喝彩杯等獎品。