不藏私！葡萄酒王者傳奇DRC 喝過的人怎麼說

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

日本漫畫《神之雫》講述葡萄酒，劇中神之雫一直不能明白父親神之豐多香為何不是帶著鮮花、而是以DRC的Richebourg祭拜喜愛花卉的亡妻，直到他親自品嚐了DRC之後，才終於明白父親原來是帶著整座花園的芳香去祭拜母親。喝過DRC的人就懂，這情節絕不浮誇。

「在酒的這一行，羅曼尼康帝（Domaine de la Romanée-Conti，簡稱DRC）是像神一樣的存在。」佳士得（Christie’s）拍賣行的洋酒專家張萌說。在國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）每年發表的洋酒市場報告中，DRC這座酒莊所生產的葡萄酒，已經連續7年蟬聯榜首，年產量約6000瓶的DRC在2019年的銷售總金額高達2700萬美元，比前十大波爾多酒莊加總起來還高。去年拍出最高價的前10大拍品中除了麥卡倫、山崎等威士忌之外，榜上葡萄酒清一色都是DCR的康帝（Romanée-Conti），更為這款酒增添傳奇色彩。

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「DRC這個酒莊自本身經營的理念、釀酒的方式、市場的營銷都是很有關係。」張萌說。酒莊約在19世紀初期開始成形，20世紀中與Leroy家族的合作是關鍵。在1930年代起經營酒的Leroy家族第三代傳人Henri Leroy開始和當時合夥人建立了深厚的友誼，至1950年莊主去世後，Henri Leroy入股開始和莊主的兒子共同管理DRC的事業。到了1974年Henri退休，兩個女兒慢慢開始分管DRC的各種業務，其中一位就是酒界傳奇樂花夫人（Lalou Bize-Leroy）。後來樂花夫人與現任莊主Aubert de Villaine因理念不合於1991年離開，由其姊的夫家Roch家族繼續與de Villaine一起經營，然此時DRC已經是葡萄酒的王者了。

價格上，DRC一直是在勃根地的酒中比較高價的，至今一路增長。張萌觀察：「2010到18年漲得最多，特別是2015年的超大年份可以說是頂峰。」蘇富比洋酒亞洲區主管貝安霖（Adam Bilbey）也認為：「雖然DRC的價格於去年已升至歷來高位，但長遠來說，我不認為價格會下調。」

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想收DRC一般來說只能靠仰賴二手拍賣市場。因為產量低，DRC採用配額制販售，即便莊主一直在控制配額的價格，就算是再低的價格拿到第一手貨源的人放出來的價格還是很貴。張萌也透露，若純粹想品嚐DRC，「有機會到勃根地，可與當地有跟DRC合作的餐廳預約康帝的酒來喝，價錢也合理。你可以在餐廳喝，但不能拿走。喝完的時候他們會問你要不要收藏酒標？你不要的話他們就會立刻銷毀那瓶酒和酒標，防止造假。」

不免好奇，一瓶750ml花十萬元台幣買的酒，真的有人喝嗎？專家們都說有。DRC在Vosne-Romanée擁有幾塊不同的田地，各有不同的風味。酒莊同名的Romanée-Conti和La Tâche是DRC獨佔，其他如《神之雫》中提到的Richebourg、St-Vivant、Grands Échezeaux、Échezeaux的田地也很有名氣。貝安霖分享他品嚐的經驗：「DRC集合了所有Vosne-Romanée村莊出產葡萄酒的優點於一身，同時比區內其他葡萄酒更帶勁、質感更豐厚，也更有深度。La Tâche口感較康帝華麗一點，對一些人而言也更有性格，尤其年份較新的酒。個人來說，我喜歡Romanée-St-Vivant的香氣馥郁及平易近人。」

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DRC的田地中，Montrachet是生產白酒的田，一般認為是世界上做得最好喝的白酒。張萌表示，其實除了Montrachet，DRC還有一款白葡萄酒Bâtard-Montrachet，是一塊很小的實驗田地，因為是純屬私人釀造品嚐之用，所以很少流通到市場上。近年納入的Corton與DRC在山裡的另一塊一級田並沒有每年生產，此外，DRC還有生產兩款白蘭地。獨占田康帝和La Tâche，在價格上若覺得無法接受，張萌也推薦有興趣的話可以從其他牌子的St-Vivant或Richebourg開始品嚐。

除了DRC，喜歡莊主風格的話，他也和美國出身的夫人成立了另一個酒莊A et P de Villaine，由外甥幫忙管理；他也強調兩個酒莊的作品不同，不過市場甚為捧場，剛開始放出來定價約100港幣，很快價格也上3、4倍，但比起已經天價的DRC，這無疑是平價得多多了。

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