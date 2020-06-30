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「0元住國賓」台北國賓買一送一 早鳥再送「保時捷」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
持振興券至台北國賓享用四人套餐，送全新客房免費住一晚。圖／台北國賓提供
持振興券至台北國賓享用四人套餐，送全新客房免費住一晚。圖／台北國賓提供

解封新生活來臨，政府發行的「振興三倍券」於7月上路，台北國賓飯店配合振興券祭出多項超值食宿方案，住宿優惠包括「振興饗A CUT」一泊二食方案，以及住一晚送一晚的「0元住國賓」專案；餐飲方面則推出集結國賓粵菜廳、川菜廳招牌美饌的多人套餐，用餐再加贈全新客房住宿券等，讓「三倍券」無限放大。

台北國賓飯店配合振興券方案，推出6,000元振興券額度的「振興饗A CUT」雙人一泊二食方案(價值22,605元)，內含A CUT牛排館海陸雙重奏晚間套餐2客(價值5,280元)，並升等入住台北國賓行政套房(價值17,325元)，平均每人花費3,000元振興券，其中2,000元由政府補助，相當於每位只需以1,000元的超值價格，就能品嘗米其林推薦的頂級A CUT牛排，並入住14坪行政套房，再享隔日早餐。

台北國賓另有「0元住國賓」活動，凡持振興券入住，即享4,000元入住台北國賓精緻客房一晚(不含早餐，原價10,049元)，並可適用「安心旅遊補助」現折1,000元，再加贈台北館雙人住宿券一張(價值10,049元)。等於入住國賓第一晚只要1,000元，第二晚「0元」，前52名預訂平日入住的旅客還能獲得「保時捷Porsche原廠玩具車」乙台。

國賓川菜廳也有6,000元的四人套餐與12,000元的六人套餐，主廚嚴選3.5至4公斤重的宜蘭櫻桃鴨，第一吃遵循古法以明爐懸掛方式烘烤，淋麥芽水風乾後呈現外皮酥脆、肉質細嫩的夢幻口感，第二吃再以剩餘鴨架熬煮成風味濃郁回甘的「鴨架芋頭米粉湯」(四人套餐)或「鴨架粥」(六人套餐)，此外凡點購四人套餐即贈台北國賓「全新精緻客房住宿券」一張(價值10,650元)，點六人套餐贈送兩張，總價值超過21,000元。

國賓粵菜廳也同樣推出多款套餐，其中，由共摘下米其林11顆星的歐梓康傳授的「伊比利叉燒」為最大亮點，有「燒臘天王」美名的歐師傅今年上半年應邀來到國賓飯店客座，師傅對製作叉燒的每一步工序堅持追求完美，本次推出的「伊比利叉燒」嚴選油花分布均勻的伊比利豬，刷上獨門醬汁燒至甘醇微帶焦香。享用粵菜四人或六人套餐，亦可獲得「全新精緻客房住宿券」(價值10,650元)。

A CUT牛排館推出振興券雙人晚餐方案。圖／台北國賓提供
A CUT牛排館推出振興券雙人晚餐方案。圖／台北國賓提供
品嘗國賓川菜廳招牌掛爐烤鴨套餐，免費入住全新客房。圖／台北國賓提供
品嘗國賓川菜廳招牌掛爐烤鴨套餐，免費入住全新客房。圖／台北國賓提供

住宿券 米其林 保時捷

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