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國泰萬怡「MJ燒烤季」慶回歸 雙人振興價1,500元起

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
國泰萬怡「MJ燒烤季」火熱回歸。圖／國泰萬怡酒店提供
國泰萬怡「MJ燒烤季」火熱回歸。圖／國泰萬怡酒店提供

炎炎夏日，最適合一口串燒、一口啤酒，萬豪旗下的台北國泰萬怡酒店看準暑假商機，全日餐廳 MJ Kitchen自7月1日起推出「MJ燒烤季」，除了重磅獻上晚餐限定的美國安格斯戰斧牛和午餐限定的美國紐約客，還有碳烤豬肋排、黑椒燒烤骰子牛、碳烤鹽焗草蝦、孜然羊肉串、培根捲四季豆、燒烤美人腿等十數道燒烤美味輪番上桌，再加贈百威金尊啤酒無限暢飲。

此外，響應經濟部「振興三倍券」補助，即日起至7月31日前不論是用振興三倍券、現金或是信用卡消費用餐，平日午餐兩人同行1,500元，平日晚餐1,750元；7/4~7/5、7/11~7/12四天同享雙人平日晚餐1,750元優惠，即起開放搶訂。

天氣太熱不想出門，酒店也推出「夏季肉食節」外送套餐，內含「燒烤木燻豬肋排」、「歐風蔗香烤豚蹄」、「秘製照燒烤雞腿」加贈六罐飲品，每套2,200元，7/15前預訂享早鳥價1,880元。

購買2019台北國際旅展(ITF)餐券的消費者，使用效期除了展延至2020年9月30日，自7月1日起至7月15日期間使用，每張餐券平日午餐加價299元、平日晚餐及假日加價399元，即可多加一位成人同行用餐，也可以面額折抵訂購「夏季肉食節」外送套餐。

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