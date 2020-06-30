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遠東SOGO搶振興券商機 APP會員免消費直接送200

聯合報 / 記者陳威任／台北即時報導
遠東SOGO百貨從7月15日起至10月31日推出三倍券特企活動，祭出16.7％的回饋。記者陳威任／攝影
遠東SOGO百貨從7月15日起至10月31日推出三倍券特企活動，祭出16.7％的回饋。記者陳威任／攝影

振興三倍券政策明天起開放預購，被百貨通路視為業績大補丸，為了搶攻這塊消費大餅，紛紛施展渾身解數，祭出更勝周年慶的優惠回饋，搭配夏季出清折扣，全面搶攻民眾「報復性消費」商機。

遠東SOGO百貨從7月15日起至10月31日推出三倍券特企活動，其中紙本振興三倍券全台祭出滿三千送三百、更針對SOGO APP的35萬會員直接贈送200元SOGO振興券，合計約16.7％的回饋。此外，忠孝館更搶先在7月7日至7月13日推出「免振興券消費滿千抵200」活動，SOGO振興券更放大為300元、再加送100餐飲券，合計最高回饋達27%。

SOGO表示，服飾品牌上半年深受疫情影響，都有不少庫存壓力，7月又是夏季出清時刻，近期陸續祭出五到六折優惠，由於貨源齊全，搭配上振興三倍券活動，堪稱是近年最好選購服飾的時刻。

此外，SOGO也表示，過去餐飲也很少加入促銷活動，但由於上半年餐飲深受疫情影響，業績滑落不少，所以這次也特別將餐飲納入活動，其中復興館並針對振興三倍券面額，推出特價500元的伴手禮及200元的美食套餐，將優惠放大來吸引消費者購物。

SOGO 疫情 周年慶

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