Harry Winston15億頂級珠寶滂礡登台 黃鑽鮮橙誘客

由於疫情於全球發酵，奢侈精品市場的動態也為之延遲。海瑞溫斯頓（Harry Winston）原定於三月舉辦的上半年高級珠寶發表，在歷經四個月重新籌備後，將於台北101品牌專門店上舉辦「Be Jeweled by Harry Winston」的頂級珠寶鑑賞會，由7月1日始、並於7月13日結束。合計包含40件珠寶、15件頂級珠寶腕表，全數皆為台灣首見、總價破15億元新台幣，其中包含兩套全新New York系列頂級珠寶作品，分別以第五大道與洛克斐勒中心為靈感，帶來令人屏息以待的藝術創作。

第五大道經典的八角形結構成為New York系列的靈感之一，錦簇（cluster）與花卉設計貫穿了Fifth Avenue的項鍊、耳環與手鍊的三件一套作品，尤其項鍊的八角形主視覺運用上圓形明亮式與馬眼型切工鑽石，從側面更可領受璀璨寶石堆疊的立體光芒層次；整條項鍊共鑲嵌2顆總重約1.36克拉方形切工藍寶石、12顆總重約8.52克拉祖母綠型切工藍寶石、15顆總重約4.45克拉方形祖母綠切工藍寶石，產地則皆為馬達加斯加。

另一套Fifth Avenue項鍊則借鏡紐約經典建築「洛克菲勒中心（Rockefeller Center）」，並為海瑞溫斯頓以帷幔式設計呈現宛如俯瞰洛克菲勒中心與廣場周遭樓閣的壯闊視野，包含藍寶石鑽石項鍊、耳環、戒指三件一套，其中項鍊是以420顆總重約373.42克拉藍寶石珠與134顆總重約20.15克拉鑽石鑲嵌而成，採成套販售約2,396萬元。

兩件大克拉數的貴重寶石戒指則以耀眼色彩成吸睛亮點，頂級珠寶系列紅寶石鑽石戒指選用重約5.02克拉橢圓型切工、來自緬甸MOGOK產區的紅寶石，再搭配長型切工與圓形明亮式切工鑽石，單價上看1億5,000多萬；另一枚Fancy Vivid Orangy Yellow黃鑽戒指單價同樣破1億5,000萬，主石約5.50克拉的Fancy Vivid Orangy Yellow黃鑽，色彩鮮黃中帶上亮橘，美豔動人。