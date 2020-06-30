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影／振興三倍券再加碼 麗寶福容還有振興券12倍送

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶福容大飯店推麗寶假期餐飲系列活動，還有振興12倍券送。記者游振昇／攝影
麗寶福容大飯店推麗寶假期餐飲系列活動，還有振興12倍券送。記者游振昇／攝影

政府有振興三倍券，麗寶福容大飯店因應暑假將到，也推出住宿及餐飲振興消費方案，7月1日起至8月30日止，推出「馬拉20COOL浪慶典」麗寶假期餐飲系列活動，廚藝總監阿基師指導的獨家摩天輪港點、日式海膽料理大餐、以梨入餐等全新菜色；餐飲消費單筆滿888元，即可玩轉8幸運轉輪，福容大飯店連鎖店更推出振興12倍券要搶市場；9月底前至全台福容任一分店，持振興三倍券不限金額消費，即贈共價值9000元的住宿及餐飲抵用券。

麗寶福容大飯店表示，旅遊市場快速反彈，民眾相較前兩個月願意出門到餐廳用餐，周末每個餐期幾乎是翻兩輪以上，訂房狀況同樣熱絡，今年暑假一個月前，即7月份的週六訂房已全數客滿。

餐飲部份自7月1日起至8月30日止，推出「馬拉20COOL浪慶典」麗寶假期餐飲系列活動，適逢水梨季，也和台中在地東勢農會合作「以梨入菜」，推廣吃在地，食當季。福粵樓有「天空之夢雙人港點宴599 」加一成服務費，菜色有招牌蝦餃皇、蛤蠣蒸燒賣、蟹黃蒸燒賣、香茜魚翅餃、韭黃鮮蝦腸、鮮蝦腐皮捲，還附廣州炒麵及甜品，；順園日式料理單點海膽大餐「干貝海膽握壽司、海膽玉子蒸、澎湖中卷雲丹燒、野菇海味雙卵炊飯、石板牛肉佐北海道海膽；田園咖啡廳晚餐時段提供當季鮮魚、竹筍料理等海陸百匯，每位980元，加一成服務費。

麗寶福容大飯店指出，加碼回饋福容會員，9月30日前至全台福容任一分店，持振興三倍券不限金額消費，即贈送總價值9000元的振興加碼回饋券，不論新舊會員都適用，12張面額500元的住宿折抵券，全台每分店各一張，需於享福卡會員APP訂房，限平日使用，及15張面額200元的餐飲折抵券，效期可使用到今年12月30日。

麗寶福容大飯店推麗寶假期餐飲系列活動，還有振興12倍券送。記者游振昇／攝影
麗寶福容大飯店推麗寶假期餐飲系列活動，還有振興12倍券送。記者游振昇／攝影
麗寶福容大飯店推麗寶假期餐飲系列活動，還有振興12倍券送。記者游振昇／攝影
麗寶福容大飯店推麗寶假期餐飲系列活動，還有振興12倍券送。記者游振昇／攝影
麗寶福容大飯店推麗寶假期餐飲系列活動，還有振興12倍券送，飯店廚藝總監阿基師指導料理。記者游振昇／攝影
麗寶福容大飯店推麗寶假期餐飲系列活動，還有振興12倍券送，飯店廚藝總監阿基師指導料理。記者游振昇／攝影

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