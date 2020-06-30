GD愛鞋再進化 BALENCIAGA襪套運動鞋2.0版本更好穿

講到襪套型的運動鞋，BALENCIAGA絕對是許多人心中的代表品牌之一。旗下Speed系列運動鞋是藝術總監Demna Gvasalia第一款設計的休閒鞋款，主打triple-arch三重拱的專利設計、3D針織襪式樣式、重量極輕的鞋底以及線條流暢的造型，是不少潮流人士的最愛，當初一推出，韓國男星G-Dragon也曾率先搶穿。

今年夏天，Speed系列在問世四年之後，終於推出進化版的Speed 2.0，在穿著的舒適與活動性上有了很大的提升。首先外觀上看來鞋底有了很大的不同，多了更多的縫隙讓整雙鞋可以輕鬆凹折但卻不影響鞋底的強度和堅固性，讓雙腳骨骼即使在運動中，也能和運動鞋緊密貼合，可想而知穿在腳上靈活度會更高，適合各種活動，也更方便攜帶。另外，Speed 2.0的襪子部分可以把腳背和腳踝完全包裹起來，其他像是側邊的Logo設計則是維持原樣。