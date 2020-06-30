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寫給義大利的情書！MOSCHINO推出早春度假系列
受到新冠肺炎疫情影響，眾多品牌的早春系列都陸續透過數位形式發表，MOSCHINO也在此時推出了2021早春女裝度假系列 ，名為「從MOSCHINO到MOSCHINO」，除了帶來一貫繽紛亮眼的設計之外，也融入了許多創意總監Jeremy Scott對義大利的情感及任職以來所創造的標誌性元素。
在本次的作品中可以看到很多波卡圓點圖案，以不同大小、單獨呈現或拼接方式組合，打造出俏皮的皮你裙、夾克、洋裝、背心等等，也帶點復古剪裁風格。笑臉圖案也不時出現，為這個艱難的時刻注入樂觀態度。
人在洛杉磯的Jeremy Scott也特別選擇義大利國旗作為本次的設計重點之一，連泰迪熊也穿上義大利國旗代表色的衣服，此外，更結合了他入主MOSCHINO後在2014年發表的第一季作品中穿過的T恤上的文字「我不會說義大利語，但我確實會說MOSCHINO」，表達自己對義大利的濃厚情感與關心。而他為品牌創作出的經典代表作品皮夾克包，也化身服裝上的彩色印花，各種迷你包款也超可愛。
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