寫給義大利的情書！MOSCHINO推出早春度假系列

受到新冠肺炎疫情影響，眾多品牌的早春系列都陸續透過數位形式發表，MOSCHINO也在此時推出了2021早春女裝度假系列 ，名為「從MOSCHINO到MOSCHINO」，除了帶來一貫繽紛亮眼的設計之外，也融入了許多創意總監Jeremy Scott對義大利的情感及任職以來所創造的標誌性元素。

在本次的作品中可以看到很多波卡圓點圖案，以不同大小、單獨呈現或拼接方式組合，打造出俏皮的皮你裙、夾克、洋裝、背心等等，也帶點復古剪裁風格。笑臉圖案也不時出現，為這個艱難的時刻注入樂觀態度。