LG敲敲看門中門冰箱 首創內建球型製冰器 自動淨水製冰

炎炎夏日想要隨時享受清涼冰飲、保存新鮮食材，功能強大、貼心設計的冰箱不可或缺。台灣LG電子為滿足消費者的生活需求，延續Instaview敲敲看門中門冰箱系列的設計巧思，同樣採用專利的敲敲看設計及四方吹冷流技術延長食材保鮮，今年再升級推出內建全球首創球型製冰器功能，每日自動製造球型冰塊，輕鬆保留飲品絕佳的飲用風味，更內建淨水濾心還能直接製冰製水。冰箱內部儲藏空間也再進化，「法式對開」巧思讓使用者取用食材取用更輕鬆便利。

隨著消費者健康意識提升，對自製冷飲、冰品的需求也大幅提升。新款821公升大容量的LG InstaView WiFi敲敲看門中門冰箱，最大特色就是內建Craft Ice冰球製冰器功能，在家就可自製90%透明度的冰球，在家就能享受有如餐廳的味覺、視覺體驗。內建淨水過濾系統，可選擇球型冰塊、方形冰塊或碎冰，再加上便利冰飲霸功能自動製冰製水，免開冰箱門即可取用，便利又節能。