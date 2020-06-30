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LG敲敲看門中門冰箱 首創內建球型製冰器 自動淨水製冰
炎炎夏日想要隨時享受清涼冰飲、保存新鮮食材，功能強大、貼心設計的冰箱不可或缺。台灣LG電子為滿足消費者的生活需求，延續Instaview敲敲看門中門冰箱系列的設計巧思，同樣採用專利的敲敲看設計及四方吹冷流技術延長食材保鮮，今年再升級推出內建全球首創球型製冰器功能，每日自動製造球型冰塊，輕鬆保留飲品絕佳的飲用風味，更內建淨水濾心還能直接製冰製水。冰箱內部儲藏空間也再進化，「法式對開」巧思讓使用者取用食材取用更輕鬆便利。
隨著消費者健康意識提升，對自製冷飲、冰品的需求也大幅提升。新款821公升大容量的LG InstaView WiFi敲敲看門中門冰箱，最大特色就是內建Craft Ice冰球製冰器功能，在家就可自製90%透明度的冰球，在家就能享受有如餐廳的味覺、視覺體驗。內建淨水過濾系統，可選擇球型冰塊、方形冰塊或碎冰，再加上便利冰飲霸功能自動製冰製水，免開冰箱門即可取用，便利又節能。
居家料理風潮興起也讓消費者食材儲存需求大增，新款LG InstaView WiFi敲敲看門中門冰箱採用最新型的Slim SpacePlus薄窄型邊門製冰器，大幅減縮邊門製冰器所佔的空間，釋出更多的開放式層架，讓常拿取的飲料、醬料瓶有更多擺放位置，有效提升冰箱內的儲藏容量。再融入法式對開設計，上冷藏、下冷凍的空間配置更符合人體工學，減少彎腰取物的次數。再加上Glide N' Serve Drawer隨選變溫藏鮮室設計，不僅可自由變換儲存溫度，可依需求輕鬆設定各食材適宜的冷藏溫度，從肉類到生鮮皆能輕鬆儲存。各種貼心功能加上搭載LG ThinQ智慧家庭連網技術，讓家中食材保鮮超智慧。
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