貓奴也瘋狂～Kotex推萌翻「喵掌包」，軟Q貓掌好療癒

貓奴們要瘋狂了！女孩兒每個月都有幾天的煩惱，如果經期不順，還會讓身體不適、心情不佳，沒關係，讓軟Q的貓掌來為女孩帶來療癒。Kotex推出全新「喵掌包」衛生棉，就以貓掌肉球為主要設計靈感，拿出來使用時還能讓貓奴們會心一笑，讓生理期也能感受幸福感。

Kotex之前與日本CRAFTHOLIC宇宙人，跨界推出聯名包裝，受到女孩們的追捧囤貨，看準Q萌商機，今年夏天Kotex吸引眾多女性貓奴們，以貓咪的貓掌為設計主軸，黑色為底打造出時尚感，與可愛的貓掌形成對比，包裝也走卡通路線，讓少女也想全都收藏。

喵掌包衛生棉推出日用24公分、夜用28公分兩款，外包裝就很可愛外，內裝的棉片也設計為貓掌尺寸，方便攜帶，顏色也選用馬卡龍設計，搭配貓掌圖案，還有超Q的翻玩文字「Give Me Pawer」、「Let’s Pawty」，使用前也能有好心情。