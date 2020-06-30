7/1開放訂位！「嵜本生吐司」7/16進駐台北101

來自日本大阪，曾經預約要等候3個月的人氣生吐司「嵜本」（SAKImoto Barkey）」繼4月9日正式登台之後，將再於7月16日在台北101開設二號店。嵜本也宣布，將於7月1日開放訂位。

日本生吐司的「生」，代表「天然、無添加」之意。在2013年時，日本曾興起一波生吐司熱潮，其中「嵜本」（ㄑㄧˊ）乃是PABLO起司塔社長嵜本將光耗時2年，為女兒而創的品牌。首間嵜本吐司於2017年在大阪難波開幕，目前在日本已累積有16間店舖，並於4月正式登台北，首店鄰近捷運市政府站。

嵜本吐司店內供應有極美生吐司、極生奶油牛奶吐司等產品，亦有方便攜帶的單片包裝產品，並且還有15種特色果醬，除了可以買回家，也能讓民眾搭配成吐司果醬套餐，已經是許多網美熱衷的打卡餐點。自6月1日起，並再於週一推出與日本同步的「黑糖吐司」。

位於台北101的2號店，預計將於7月16日正式開幕，並於7月1日中午12:00開放開幕後30天內的訂位，用餐時間為90分鐘。另外現場候位機制則是比照本店，只釋出當天當時段取消的位子。