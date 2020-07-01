快訊

外交部：將和索馬利蘭互設代表處 以台灣為名運作

尤傑尼歐特展 攝影師余惟：感受按下快門震懾的力量

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐特展」日前邀請時尚攝影師余惟出席專場觀展。圖／聯合數位文創提供
「西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐特展」日前邀請時尚攝影師余惟出席專場觀展。圖／聯合數位文創提供

由聯合數位文創主辦的「西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐特展」，於華山文創園區展出中，展覽不僅將這位鬼才攝影師尤傑尼歐最富盛名之一的「365°」系列作品，透過167座巨型燈箱呈現，更挑選10件作品實景還原，打造10間奇幻攝影棚，讓民眾可以走入超現實作品之中創作專屬影像。日前邀請時尚攝影師余惟出席專場觀展，余惟表示當她走入講述聖經故事的攝影房間時，可以直覺聯想到按下快門時，震懾人心的力量，甚至會起雞皮疙瘩。

攝影師余惟不僅是時尚專業攝影師，平時也善用自媒體，在社群上累積高人氣，是時下年輕族群追蹤的潮流指標，日前受邀出席尤傑尼歐特展，雖然同為攝影師，風格與尤傑尼歐迥異，卻也在這樣的場域中被影像作品的情緒所感染，特別是其中一間房間為《1月14日》攝影作品的實景還原，靈感源自於聖經中參孫(Samson)被上帝賦予超能力的故事，讓她聯想到攝影師在按下快門的瞬間，也像是一種被賦予的神力，因此在踏入空間的同時也會勾起攝影創作者的共鳴，震懾於攝影所帶來的力量。

《1月14日》攝影作品實景還原，靈感源自於聖經中參孫(Samson)的故事，是余惟最喜歡的作品之一。圖／聯合數位文創提供
《1月14日》攝影作品實景還原，靈感源自於聖經中參孫(Samson)的故事，是余惟最喜歡的作品之一。圖／聯合數位文創提供

展覽自6月24日起於華山文創園區東2C館盛大展出，現場打卡還會贈小禮，數量有限，贈完為止，更多展覽訊息請上udn售票網官方粉絲團查詢。

攝影 文創

延伸閱讀

女直播主北市東區車震模仿AV拍片 「外頭看不見」檢方不起訴

新華社駐澳記者不滿被拍擋鏡頭 見維安靠近閃人

影／一夜美人如夏夜裡的煙火 通霄攝影新秘境迷人

167座沉浸式攝影裝置 走進尤傑尼歐奇幻空間

相關新聞

麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」回歸！海鹽牛奶糖接力登場

去年夏季期間限定推出的麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」，自即日起再度回歸市場。除此之外，7月22日起，還會有全新口味的「森永海...

木塊堆疊的藝術堡壘 土耳其現代博物館

The Odunpazari Modern Museum（以下簡稱OMM）位於土耳其西北部的千年古城Eskisehir，由日本建築大師隈研吾領軍的Kengo Kuma and Associates 負責設計，外觀看起來就像是一個個木頭盒子堆疊起來的積木，看似端正規矩卻又不失設計美感。

誰說夾腳拖很low? 他到墾丁升級精品拖鞋 年銷萬雙

夾腳拖是到屏東墾丁度假的基本穿著裝備，從事運動鞋研發的郭明俊到了墾丁，以敏銳的市場觀察力發現商機無限，10年在開創「St...

海中偽裝、擬態、共生水中驚奇 海科館趣味海洋生物展

國立海洋科技博物館「海洋嘉年華趣味海洋生物特展」今天開展，民眾可以看到海洋生物以生存的環境擬態所呈現的可愛偽裝樣態，及有...

解封國旅大爆發！CROWN放大你的三倍振興券 輕鬆買下行李裝備

隨著新冠疫情趨緩，生活層面解封，因為受限邊境防疫，仍然無法出國旅行，因此讓國旅呈現爆發性的成長。而行李箱品牌CROWN也...

頂級客悶壞！佳士得珠寶刷新紀錄 蘇富比直播開新局面

疫情顯然讓頂級大戶悶太久，「報復性」消費反撲，國際拍賣行近日捷報頻傳。佳士得（Christie’s）昨（6月30）日結束...

IIKEA絕版品出清 千項商品5折起、實用小物百元有找

IKEA從7月2日起至8月5日推出「絕版品出清」，超過千項家具家飾全面5折起，同場加映百元有找好物，以及瑞典美食優惠價6...

年度最強潛水新人王 TUDOR碧灣FiftyEight海軍藍初上岸

星星在遠方閃耀，雖然有時我們感覺到的只是遙遠；一如海洋深不可測，但總傳遞無邊無際的寬廣包容與強悍。TUDOR推出全新碧灣...

黃色書刊首次與NIKKO安全帽合作 粉絲最愛角色戴著趴趴走

聯合數位文創旗下網路人氣漫畫家黃色書刊，Facebook超過36萬人追蹤，夾帶著粉絲的高黏著度，首次與NIKKO安全帽合作，漫畫《勇者系列》高人氣角色魔王與炎喵，躍上安全帽，美式畫風搭配帶有鴨尾設計的美式復古帽，完美結合充份展現自我風格。

尤傑尼歐特展 攝影師余惟：感受按下快門震懾的力量

由聯合數位文創主辦的「西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐特展」，於華山文創園區展出中，展覽不僅將這位鬼才攝影師尤傑尼歐最富盛名之一的「365°」系列作品，透過167座巨型燈箱呈現，更挑選10件作品實景還原，打造10間奇幻攝影棚，讓民眾可以走入超現實作品之中創作專屬影像。日前邀請時尚攝影師余惟出席專場觀展，余惟表示當她走入講述聖經故事的攝影房間時，可以直覺聯想到按下快門時，震懾人心的力量，甚至會起雞皮疙瘩。

振興自己來！PChome 24h下殺33折起　愛合購、松果購物自發振興券

「振興三倍券」今天（7月1日）正式上路，但因規定電商不適用，各大網購平台振興消費自己來，ihergo愛合購今天起針對站內...

JOLIN樂當稱職代言人 穿PUMA新裝小露事業線讓人臉紅心跳

身為PUMA代言人的天后蔡依林Jolin總是把品牌服裝穿好穿滿，此次演繹全新的STUDIO專業瑜珈系列服飾，更是難得曲線...

熱門新聞

付費制一年後… 《蘋果新聞網》宣布7月1日「全面開放」免費看

撐不到紓困3.0 五福旅行社：裁員勢在必行

雨彈來襲！吳德榮：今起三天午後對流旺盛慎防劇烈天氣

他抱怨10年來高雄薪資不增反減 貼文引網友激辯

今年出不了國省一筆？網友哀嚎：國內旅遊被宰花更多

只送不賣！ 麥當勞6色「Coca-Cola喝彩杯」免費帶回家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。