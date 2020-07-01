尤傑尼歐特展 攝影師余惟：感受按下快門震懾的力量
由聯合數位文創主辦的「西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐特展」，於華山文創園區展出中，展覽不僅將這位鬼才攝影師尤傑尼歐最富盛名之一的「365°」系列作品，透過167座巨型燈箱呈現，更挑選10件作品實景還原，打造10間奇幻攝影棚，讓民眾可以走入超現實作品之中創作專屬影像。日前邀請時尚攝影師余惟出席專場觀展，余惟表示當她走入講述聖經故事的攝影房間時，可以直覺聯想到按下快門時，震懾人心的力量，甚至會起雞皮疙瘩。
攝影師余惟不僅是時尚專業攝影師，平時也善用自媒體，在社群上累積高人氣，是時下年輕族群追蹤的潮流指標，日前受邀出席尤傑尼歐特展，雖然同為攝影師，風格與尤傑尼歐迥異，卻也在這樣的場域中被影像作品的情緒所感染，特別是其中一間房間為《1月14日》攝影作品的實景還原，靈感源自於聖經中參孫(Samson)被上帝賦予超能力的故事，讓她聯想到攝影師在按下快門的瞬間，也像是一種被賦予的神力，因此在踏入空間的同時也會勾起攝影創作者的共鳴，震懾於攝影所帶來的力量。
展覽自6月24日起於華山文創園區東2C館盛大展出，現場打卡還會贈小禮，數量有限，贈完為止，更多展覽訊息請上udn售票網或官方粉絲團查詢。
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