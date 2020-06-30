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徐睿知戴寶格麗扮高冷 撞BLACKPINK Lisa宣傳造型
好的設計就是讓不同的人戴上同一件作品都能詮釋出獨特的個性。寶格麗（BVLGARI）B.zero1 Rock就是這樣的珠寶。韓國女子天團BLACKPINK日前舉辦全球新歌發布會，四位成員巧妙以不同設計師的黑色洋裝展現各自不同的魅力。其中因為可愛臉蛋和超長美腿被粉絲稱為「人間芭比」團員LISA，以寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指搭配CELINE黑金色洋裝現身，散發華麗氣質的同時展現大膽酷帥的時尚感。
巧妙的是，在熱播韓劇《雖然是精神病但沒關係》中，飾演冷豔童書作家「高文英」的當紅女星徐睿知，也透過同樣一款寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指來詮釋這位喜歡誇張造型、個性霸氣的女主角。在最新播出的一集中，徐睿知以BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指與寶格麗經典的SERPENTI TUBOGAS腕表，搭配波蘭設計師Magda Butrym的黑色立體抓皺洋裝，在貴氣中展現不拘魅力。
寶格麗經典的B.zero1珠寶，流暢的線條創作靈感來自古羅馬競技場圓形露天劇場。全新B.zero1 Rock系列體現了羅馬珠寶商的熱情洋溢的精神。融入80年代鑲有鉚釘的Tubogas古董項鍊的狂放元素，也難怪成為新生代女星用來彰顯獨立和叛逆的標誌性象徵。
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