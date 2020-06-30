飛得高VS潛得深 IWC RADO青銅表 戴上手的「銅」學會

回顧2019年的下半年，兩名英國飛行員、也是「堡特比飛行學院（Boultbee Flight Academy）」的創辦人Steve Boultbee Brooks和Matt Jones駕駛了一架1943年的經典「噴火戰機」（Spitfire），展開一趟環球的飛行之旅。旅程由英國南部的小型飛機場升空，在長達四個月的飛行旅程裡，最後飛越超過43,000公里、足跡遍佈逾20個國家。

可別忘了，這可是一架從1943年問世的古董機械產物！更凸顯Steve Boultbee Brooks和Matt Jones的勇氣，與這趟飛行的難能可貴。向來以「噴火戰機」為靈感的IWC，於是推出一款噴火戰機大型飛行員大日期腕表「任務完成」特別版，限量500只，向承襲上一世紀的古董飛機與飛行員的勇氣致意。

帶有時代懷舊風味的青銅，成為46.2毫米的表殼物料並搭配綠色表面。大型具夜光塗料的時分針、12點鐘方向的三角與圓點時標，都來自傳統飛行表的軍事風格；12點鐘方向更有雙位數「大日期」功能，表底蓋並刻有銀色噴火戰機（Silver Spitfire）、任務完成（Mission Accomplished）等字樣，以紀念IWC身為這趟飛行的官方贊助商，表款限量500只，訂價約52萬9,000元。