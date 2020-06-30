高師大研發消暑「茶啤酒」 9道釀造工序配方申請專利

高雄師範大學今天發表「高師精釀茶啤酒」，結合了台灣南投優質茶葉，大樹龍目井泉水、比利時麥芽、德國和捷克的啤酒花，調製出融合茶味的啤酒。高師大研發出特有9道釀造工序和配方，並申請專利，「高師精釀啤酒」系列銷售技術已授權廠商生產販售。茶啤酒上的「綠色鄉城」酒標，是藝術學院前院長姚村雄的作品。

高師大校長吳連賞表示，高師大向來注重教學品質，縮短學用落差，生科系教授謝建元向教育部提出教學實踐計畫「利用專題導向學習（PBL）結合產學合作的發酵實作課程」為了這項新產品的行銷，學校輔導「高師創業團隊」，進駐師生創業基地，未來將新創公司。

謝建元將學生分小組，以問題為導向，引導學生自主學習，以做中學的實作課程實際演練，訓練學生將所學知識轉化為實務技能，提升創業力落實產學合作。為激勵學生利用分組競賽的方式，來提升研發創新的學習動機。他也以此榮獲高師大108學年度傑出教學優良獎及特聘教授殊榮。

謝建元表示，這項產品開發時，邀請眾多人士品評，再經過嚴謹的實驗設計，發酵配方才確定，有超過9成5以上的品飲者表達讚賞。「高師精釀啤酒」系列是屬精釀啤酒種類，精釀啤酒的產量少，因此口味獨特且多元，不添加人工香料，堅持以上等的原物料和結合在地特色，以自有釀酒技術呈現精釀啤酒的特色。這和一般商業啤酒有很大的不同，商業啤酒配方單一，選材較少，加上大量生產，壓低成本，產品走大眾化的口味。

昱翔食品創辦人趙耕毅表示，這款茶啤酒用料扎實，製程工序繁瑣，才能做出品質最棒的精釀啤酒，產學合作中也見證高師大發酵技術的深厚功力。合作過程中工廠生產的品質也提升了好幾倍，公司將與高師大簽訂技術移轉，承接此技術並儘快上市銷售。

高師大副校長王政彥說，這款「高師精釀茶啤酒」已通過SGS檢驗認證品質合格，在上市前品評，得到的綜合評語是「有啤酒淡雅香氣與茶葉清香完美結合，並達到香氣與口感上的黃金比例上的三角平衡點，具有一般啤酒沒有的層次和豐富的尾韻。」