DIOR又來放火！全球限量100個Shawn Stussy聯名衝浪板

在推出一鞋難求的限量版Air Jordan 1 High OG DIOR運動鞋之後，DIOR馬上又來放火Shawn Stussy聯名衝浪板，單價38萬元，全球限量100個，洽詢櫃點信義微風男裝專賣店的電話眼看著又要被打爆了。

男裝藝術總監Kim Jones 表示，「Shawn Stussy是我最推崇的英雄之一，以衝浪者起家，自行製作衝浪板並把自己的名字彩繪其中，因此DIOR邀請他來共同打造衝浪板，水到渠成，也是品牌首度製作衝浪板。」 目前釋出其中一款100個限量編號發行的衝浪板，是呼應在邁阿密發表的2020早秋男裝，用以歌頌陽光明媚的邁阿密海灘，在大秀現場由Kim Jones與Shawn Stussy聯手打造的印花，也是限量衝浪板的創意圖樣。DIOR x Shawn Stussy衝浪板在法國西部拉羅謝爾（La Rochelle）的UWL工坊製作，每一個衝浪板至少都需要72小時以上的手工製作時程，以宛如藝術品般的創作規格，為衝浪愛好者或藏家打造。