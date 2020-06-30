次世代新藍海 GUCCI聯名Fnatic推限量Gucci Dive腕表

三十年前，打電動無法功成名就的想法，在電競比賽（eSports）逐漸成為正式職業、可能無限擴充的年代，已然成為商機新藍海。古馳（GUCCI）與全球知名電競娛樂公司Fnatic合作，推出一枚限量100只的Gucci Dive腕表，以Fnatic的《英雄聯盟》戰隊為靈感，限量100只，僅於GUCCI網站販售，上線後快速完售，展現精品、次世代與電競的無限可能。

包含Martin Larsson（「Rekkles」）、Zdravets Galabov（「Hylissang」）、Tim Lipovšek（「Nemesis」）、Gabriël Rau（「Bwipo」）與Oskar Boderek（「Selfmade」）共五位「英雄戰隊」選手共同演出的影片中，透過旁白，揭示了電競選手對時間的流逝、對熱衷事務的樂此不疲，同時影片也大秀聯名腕表上醒目的星星、數字時標，與GUCCI經典的蜜蜂圖案。

這款40毫米的精鋼潛水腕表，具有黑色及橘色表圈，並飾以多種設計圖像的黑色或橘色時標，並有壓印GUCCI Logo的黑色橡膠表帶。電競賽事中，GUCCI經典的「GG」也表示了「good game」的意涵，同時表背再刻有「FNATIC」與限量編號、並具備200米防水性能。壞消息是：這只腕表在開賣48小時內完售，雖然售價僅51,000元，但已經絕版。