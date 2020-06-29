家樂福7月開賣生吐司！全台20分店每日限量10條

標榜「天然感、無添加」的生吐司「食」尚風，自日本流行來台，簡單質純的風味吸引許多人喜愛，甚至成為高級品味的象徵，烘焙專門店之外，超市量販等通路也陸續推出。今年5月全聯推出「READ BREAD生吐司」後熱賣至今，家樂福也宣布將於7月開賣「自製生吐司」，找來2018年世界麵包大師王鵬傑指導，選用日本日清製粉的高筋麵粉山茶花製成，全台20家量販分店、每店每日限量販售10條。

家樂福表示，由世界麵包大師王鵬傑研發的生吐司，特別選用日本烘焙職人愛用的麵粉「日本日清製粉的高筋麵粉山茶花」，氣味不會太強烈，做出來的生吐司，口感鬆軟有彈性，就連吐司邊也不會太乾，最佳品嘗的方式是直接以手撕開吃，吃得到原始的麥香味，售價75元。目前僅20家量販分店銷售，包括：桂林、淡新、天母、蘆洲、重慶、新店、林口、經國、內壢、八德、彰化、青海、沙鹿、西屯、文心、仁德、鼎山、鳳山、楠梓、屏東。