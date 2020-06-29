11款「拉拉熊扭蛋」現身藏壽司！還有8款鮪魚祭限定品

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，自7月3日起「拉拉熊」攜手合作，推出11款拉拉熊限定扭蛋，包括有軟膠吊飾、立體吊飾與磁鐵，用可愛又慵懶的模樣陪伴民眾一起用餐。同時藏壽司也將推出「炙烤黑鮪魚大肚」、「熟成黑鮪魚大肚」等8款期間限定的鮪魚季商品，還有「燒炙紅喉」、「盛的滿滿貝柱握壽司」等豪華海味。

藏壽司本次的「拉拉熊限定扭蛋」，將於7月3日至8月31日限期登場。共有3大系列、合計11種款式。其中「拉拉熊立體吊飾」共有4款，包括有鮪魚拉拉熊、鮮蝦小黃雞、鮭魚小白熊等3種款式，讓每個角色化身成為可愛的握壽司，另外還有特別獎的「鮮蝦小白熊」，獲獎率僅有1／500，更顯難得。除此之外，還有3款軟膠吊飾、4款立體磁鐵，都可以看到拉拉熊、小白熊、小黃雞等角色品嚐壽司，或是直接變身成壽司的超萌造型，適合粉絲收集。