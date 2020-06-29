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11款「拉拉熊扭蛋」現身藏壽司！還有8款鮪魚祭限定品

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
藏壽司以紅喉、鯖魚等食材，推出一系列新品登場。記者陳睿中／攝影
藏壽司以紅喉、鯖魚等食材，推出一系列新品登場。記者陳睿中／攝影

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，自7月3日起「拉拉熊」攜手合作，推出11款拉拉熊限定扭蛋，包括有軟膠吊飾、立體吊飾與磁鐵，用可愛又慵懶的模樣陪伴民眾一起用餐。同時藏壽司也將推出「炙烤黑鮪魚大肚」、「熟成黑鮪魚大肚」等8款期間限定的鮪魚季商品，還有「燒炙紅喉」、「盛的滿滿貝柱握壽司」等豪華海味。

藏壽司本次的「拉拉熊限定扭蛋」，將於7月3日至8月31日限期登場。共有3大系列、合計11種款式。其中「拉拉熊立體吊飾」共有4款，包括有鮪魚拉拉熊、鮮蝦小黃雞、鮭魚小白熊等3種款式，讓每個角色化身成為可愛的握壽司，另外還有特別獎的「鮮蝦小白熊」，獲獎率僅有1／500，更顯難得。除此之外，還有3款軟膠吊飾、4款立體磁鐵，都可以看到拉拉熊、小白熊、小黃雞等角色品嚐壽司，或是直接變身成壽司的超萌造型，適合粉絲收集。

藏壽司也於即日起推出一系列夏季新品，包括有蝦仁天婦羅、特製七味醬豬、真鮑魚軍艦、柚子胡椒醃漬生鮮蝦，以及特選醋漬金華鯖魚、炙烤嚴選星鰻等選擇，每份40元起。而在7月10日至7月16日期間，還有限定的「鮪魚祭」活動，限時推出8款豪華的海鮮產品。包括炙烤黑鮪魚大肚、熟成黑鮪魚大肚、熟成黑鮪魚、醃漬熟成黑鮪魚，以及由大赤蝦、厚切熟成鮪魚、北海道生干貝搭配而成的「厚切熟成鮪魚豪華三鮮」。另外活動期間，同步推出燒炙紅喉、鰻魚茶碗蒸、盛的滿滿貝柱握壽司等產品。其中「燒炙紅喉」選用常見於高檔日料店的紅喉魚，帶來另一種細緻的奢華食趣。

藏壽司與拉拉熊合作，推出11款造型扭蛋禮品。記者陳睿中／攝影
藏壽司與拉拉熊合作，推出11款造型扭蛋禮品。記者陳睿中／攝影
藏壽司推出一系列新品與鮪魚祭限定商品。記者陳睿中／攝影
藏壽司推出一系列新品與鮪魚祭限定商品。記者陳睿中／攝影
立體的鮪魚拉拉熊吊飾，模樣十分可愛。記者陳睿中／攝影
立體的鮪魚拉拉熊吊飾，模樣十分可愛。記者陳睿中／攝影
鮪魚祭限定的「醃漬熟成黑鮪魚」，每盤80元。記者陳睿中／攝影
鮪魚祭限定的「醃漬熟成黑鮪魚」，每盤80元。記者陳睿中／攝影

壽司 拉拉熊 黑鮪魚

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