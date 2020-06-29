慢6分鐘就買不到！迪奧經典緹花氣墊準備限時開賣
時尚圈這幾年被「老花」風潮壟罩，經典的滿版復古印花元素帶有品牌歷史傳承的意味，更有著高度識別度，非常討喜。今年初迪奧就以「老花」為包裝主題推出「超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版」，當時更創下開賣6分鐘就在線上快閃店銷售一空的成績，人氣之旺可想而知。近日為了滿足引頸期盼的消費者，迪奧將在7月1日再度開賣「超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版」，極限量登場，勢必又要掀起另一波的搶購潮啦！
「超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版」氣墊盒身以呼應粉底的駝色為底，搭配午夜藍Dior Oblique復古緹花，完美重現時裝秀場上的精緻設計概念，是彩妝品也是展現好品味的配件。而粉餅本身更是迪奧第一款主打超保濕、超持久、超遮瑕的精品級氣墊粉餅，添加「三色堇精萃」以及迪奧頂級保養成分「玫瑰果精萃」，提升保水度，內含「柔霧光采粒子」能隨著環境光線變化並折射細緻光澤，打造保養級柔霧光妝效。
本次迪奧也特別加碼獻上專屬買贈禮，凡於全台迪奧美妍專櫃購買「超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版」以及「超完美持久遮瑕乳」，就可獲得「迪奧超完美化妝包」一個，數量有限，送完為止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言