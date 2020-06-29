慢6分鐘就買不到！迪奧經典緹花氣墊準備限時開賣

時尚圈這幾年被「老花」風潮壟罩，經典的滿版復古印花元素帶有品牌歷史傳承的意味，更有著高度識別度，非常討喜。今年初迪奧就以「老花」為包裝主題推出「超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版」，當時更創下開賣6分鐘就在線上快閃店銷售一空的成績，人氣之旺可想而知。近日為了滿足引頸期盼的消費者，迪奧將在7月1日再度開賣「超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版」，極限量登場，勢必又要掀起另一波的搶購潮啦！

「超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版」氣墊盒身以呼應粉底的駝色為底，搭配午夜藍Dior Oblique復古緹花，完美重現時裝秀場上的精緻設計概念，是彩妝品也是展現好品味的配件。而粉餅本身更是迪奧第一款主打超保濕、超持久、超遮瑕的精品級氣墊粉餅，添加「三色堇精萃」以及迪奧頂級保養成分「玫瑰果精萃」，提升保水度，內含「柔霧光采粒子」能隨著環境光線變化並折射細緻光澤，打造保養級柔霧光妝效。