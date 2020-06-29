小華堡、脆雞堡只要1元！漢堡王振興加購 限時29天
隨著疫情趨緩，全台各行各業也紛紛推出一系列振興活動。「漢堡王」自7月3日起，推出「振興1元堡」的優惠活動，凡單筆消費滿199元，再加1元，就可獲得「小華堡」或是「經典脆雞堡」，還可搭配折扣優惠券使用，更顯超值。
漢堡王本次的活動時間自7月3日至7月31日的上午10:30之後，適用於全台門市（竹科台積P1店、高雄建工店除外）。不須出示任何票券，凡臨櫃消費滿199元，就可以用1元加購「小華堡」（原價89元）；若是不吃牛肉的民眾，也可以用1元加購「經典脆雞堡」（原價69元）。現金、刷卡皆可適用，單筆發票限加購1個漢堡。（外送、外帶不適用）。
業者也透露，民眾可以搭配優惠券，以199元購買「華堡雙套餐」（原價318元），再加1元，就可再多1個小華堡。合計共有2個華堡、2杯飲品、2份薯條與1個小華堡，總價值為407元，現省207元，適合多人歡聚。另外即日起至7月18日之前，使用Line Pay結帳，單筆消費滿300元，最高可享10%回饋。6月30日前綁定指定信用卡，最高可享17%回饋。
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