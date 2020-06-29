BLACKPINK智秀JISOO擔當示範！夏日潮流穿搭就靠手表

韓國女子天團BLACKPINK紅到每個團員都紛紛被國際一線精品「包下」，最近的新歌發表還被開玩笑說像是時尚秀，紅片全球受歡迎程度可見一斑，她們每次亮相穿戴的服裝配件也都是粉絲焦點。其中「門面擔當」的智秀（JISOO）擁有超高顏值，被韓國粉絲稱為「神顏」等級，因為秀氣的臉蛋，不論是混搭男孩氣的潮T或洋裝都能穿出女性化的魅力。而她也是團員中最善長混搭不同表款的。

日前，四位團員為宣傳新單曲，一起登上美國知名脫口秀The Tonight Show Starring Jimmy Fallon接受主持人訪問，智秀身穿丹寧色的Balmain斜紋軟呢合身小洋裝，展現美麗的曲線，手腕上則配戴了一枚卡地亞的精鋼藍氣球腕表（Ballon Bleu de Cartier）為整體女性化的打扮注入中性時尚魅力。精鋼的藍氣球腕表也是英國凱特王妃最經常配帶的表款，搭配性與時尚度不言而喻。