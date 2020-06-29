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平價真無線耳機 HUAWEI可主動降噪 OPPO粉色新款太美了

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
HUAWEI FreeBuds 3i，建議售價3,490元，共推出碳晶黑、陶瓷白2色，預計7月1日在台上市。7月1日至7月13日，上市限時優惠3,290元。圖／訊崴技術提供
HUAWEI FreeBuds 3i，建議售價3,490元，共推出碳晶黑、陶瓷白2色，預計7月1日在台上市。7月1日至7月13日，上市限時優惠3,290元。圖／訊崴技術提供

真無線耳機幾乎已經成為外出聆聽音樂時的標配，越來越多品牌推出新品，也讓大家有更多不同價位、功能、外型設計，以及繽紛色彩可以選擇。

HUAWEI今宣布推出全新真無線藍牙耳機FreeBuds 3i，擁有ANC主動降噪及通話降噪功能，不管是通勤時降低環境雜訊，還是通話時保留清晰通話語音，都能讓使用者在戶外、通勤使用時感受不被干擾的的聆聽體驗。FreeBuds 3i錐形入耳式設計可貼合耳型，搭配10mm大尺寸動圈及專業調校，帶來動人音質感受；更有超長續航力，單次充電可音樂播放3.5小時，搭配充電盒更可音樂播放最長14.5小時，還有快充功能，充電15分鐘，就能使用1.5小時。

而OPPO Enco W31真無線藍牙耳機也宣布推出全新「粉色」款，充電盒設計有如粉餅盒一樣輕薄美型，採用具穩定傳輸特性的藍牙5.0晶片，並具有藍牙低延遲雙傳技術，左右耳都可當作主耳機獨立運作。更針對不同的音樂類型量身打造「動感模式」、「均衡模式」兩種音效模式，於耳機內部加入7mm的雙TPU複合石墨烯與DLC探納米管兩種新型材質，並支援AAC音訊格式，不管聽哪種風格的音樂都有絕佳表現。另外也支援雙麥克風波束成形技術和ENC降噪演算法，以及防風噪設計，減少外在環境音干擾。IP54的防塵防水等級，以及快充10分鐘、播放80分鐘音樂，搭配充電盒擁有最長15小時續航的特性，都讓人可以隨時輕鬆享受音樂不怕被干擾。

OPPO Enco W31外型就像粉餅盒一樣輕巧，粉色新色超夢幻。圖／OPPO提供
OPPO Enco W31外型就像粉餅盒一樣輕巧，粉色新色超夢幻。圖／OPPO提供
OPPO Enco W31粉色新色，建議售價1,899元。7月3日起於OPPO網路商店、全台OPPO體驗店與指定網路購物平台陸續開賣。圖／OPPO提供
OPPO Enco W31粉色新色，建議售價1,899元。7月3日起於OPPO網路商店、全台OPPO體驗店與指定網路購物平台陸續開賣。圖／OPPO提供

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