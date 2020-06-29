平價真無線耳機 HUAWEI可主動降噪 OPPO粉色新款太美了

真無線耳機幾乎已經成為外出聆聽音樂時的標配，越來越多品牌推出新品，也讓大家有更多不同價位、功能、外型設計，以及繽紛色彩可以選擇。

HUAWEI今宣布推出全新真無線藍牙耳機FreeBuds 3i，擁有ANC主動降噪及通話降噪功能，不管是通勤時降低環境雜訊，還是通話時保留清晰通話語音，都能讓使用者在戶外、通勤使用時感受不被干擾的的聆聽體驗。FreeBuds 3i錐形入耳式設計可貼合耳型，搭配10mm大尺寸動圈及專業調校，帶來動人音質感受；更有超長續航力，單次充電可音樂播放3.5小時，搭配充電盒更可音樂播放最長14.5小時，還有快充功能，充電15分鐘，就能使用1.5小時。