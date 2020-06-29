不怪、好看！Smart Casual休閒運動鞋 撞色混血好搭穿

總是有這樣的時刻：不能過度的休閒、但也希望兼具色彩或穿戴舒適的機能性。原本擅長紳士風格的義大利手工鞋履品牌a.testoni，本季嘗試向運動風格靠攏，在專業製鞋的基礎下，推出一系列好穿舒適且兼具時髦視覺的牛津運動鞋。

採用牛津鞋特有結構的「翼式（Wing Tip）」鞋頭造型與穿孔雕花造型，再搭配了麂皮和牛皮以為鞋履的拼接質材，散發鮮明學院風之外，更透過亮眼色彩，呼應夏日出遊的躍躍欲試好心情；來自法國、以手染皮革（Patina）技術聞名的Berluti，本季也推出非典型、遊走於正式和街頭的冰棕色雕花皮鞋，但將鞋底換上好走的運動膠底，兼容於古典和創新，另外尚有「Gravity」高筒藍色或白色運動鞋，瞄準不羈的都會時髦靈魂。