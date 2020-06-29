銀座白石歡慶三週年超優惠回饋 新竹遠百快閃店還加碼

擁有GIA、Sarine Light及CGL三重國際鑽石檢定認證的日本婚鑽品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI），自三年前來台開設使間海外旗艦店至今，已在北中南開設5間專櫃門市，今年歡慶三週年推出多項優惠，並首次進駐新竹市中心的遠東SOGO新竹店，自即日起至7月12日止呈獻期間限定快閃櫃。除了三週年的回饋活動，新竹快閃期間消費金額滿5,000元送200元，並加贈「獨家激安優惠」至六月底止，7月則與遠東SOGO新竹店攜手同步提供振興三倍券優惠方案，為新人獻禮祝福。

銀座白石自三年前登台以來成績斐然，首度公布登台三年熱銷排行榜前3名：以童話愛情為訴求的Ever after系列、演繹陽光灑入教堂光輝瞬間的Saint glare、以及以百合作為設計理念的White Lily。這三款單鑽鑲嵌經典設計平均銷量較其他款式鑽戒皆高於兩倍以上。為感謝台灣消費者的支持，銀座白石三週年推出全省門市結婚對戒全面9折的優惠，而鑽戒、對戒成約即贈客製雙人插畫，套戒成約享價值百萬真鑽皇冠免費租借，首次網路成約則贈「銀座白石 x ARTis di Voce聯名系列訂製指甲油」乙組。