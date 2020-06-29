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銀座白石歡慶三週年超優惠回饋 新竹遠百快閃店還加碼

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
銀座白石三周年首次網路成約則贈「銀座白石 x ARTis di Voce聯名系列訂製指甲油」乙組。圖／銀座白石提供
銀座白石三周年首次網路成約則贈「銀座白石 x ARTis di Voce聯名系列訂製指甲油」乙組。圖／銀座白石提供

擁有GIA、Sarine Light及CGL三重國際鑽石檢定認證的日本婚鑽品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI），自三年前來台開設使間海外旗艦店至今，已在北中南開設5間專櫃門市，今年歡慶三週年推出多項優惠，並首次進駐新竹市中心的遠東SOGO新竹店，自即日起至7月12日止呈獻期間限定快閃櫃。除了三週年的回饋活動，新竹快閃期間消費金額滿5,000元送200元，並加贈「獨家激安優惠」至六月底止，7月則與遠東SOGO新竹店攜手同步提供振興三倍券優惠方案，為新人獻禮祝福。

銀座白石自三年前登台以來成績斐然，首度公布登台三年熱銷排行榜前3名：以童話愛情為訴求的Ever after系列、演繹陽光灑入教堂光輝瞬間的Saint glare、以及以百合作為設計理念的White Lily。這三款單鑽鑲嵌經典設計平均銷量較其他款式鑽戒皆高於兩倍以上。為感謝台灣消費者的支持，銀座白石三週年推出全省門市結婚對戒全面9折的優惠，而鑽戒、對戒成約即贈客製雙人插畫，套戒成約享價值百萬真鑽皇冠免費租借，首次網路成約則贈「銀座白石 x ARTis di Voce聯名系列訂製指甲油」乙組。

提供銀座白石與EXELCO DIAMOND雙品牌選擇的遠東SOGO新竹銀座白石快閃櫃，除了同享全省方案，還有快閃櫃限定加碼：滿額贈送毛巾界愛馬仕之稱的伊織今治毛巾雲之夢系列乙組，若到店完成諮詢即加贈品牌與Camelia卡蜜莉亞聯名純手工擴香石乙份，並提供結婚對戒、訂婚鑽戒成約贈18色任選秘語寶石戒內鑲嵌服務。

銀座白石台灣人氣排行前三名之一的White Lily訂婚鑽戒，戒台24,000元起。圖／銀座白石提供
銀座白石台灣人氣排行前三名之一的White Lily訂婚鑽戒，戒台24,000元起。圖／銀座白石提供
銀座白石遠東SOGO新竹店快閃櫃開幕限定網路預約贈Camelia卡蜜莉亞聯名純手工擴香石。圖／銀座白石提供
銀座白石遠東SOGO新竹店快閃櫃開幕限定網路預約贈Camelia卡蜜莉亞聯名純手工擴香石。圖／銀座白石提供
銀座白石台灣人氣排行前三名之一的Ever after訂婚鑽戒，戒台20,000元起。圖／銀座白石提供
銀座白石台灣人氣排行前三名之一的Ever after訂婚鑽戒，戒台20,000元起。圖／銀座白石提供
銀座白石遠東SOGO新竹店快閃櫃自即日起至7月12日止。圖／銀座白石提供
銀座白石遠東SOGO新竹店快閃櫃自即日起至7月12日止。圖／銀座白石提供
銀座白石遠東SOGO新竹店快閃櫃開幕限定滿額贈送毛巾界愛馬仕之稱的伊織今治毛巾雲之夢系列乙組。圖／銀座白石提供
銀座白石遠東SOGO新竹店快閃櫃開幕限定滿額贈送毛巾界愛馬仕之稱的伊織今治毛巾雲之夢系列乙組。圖／銀座白石提供
銀座白石台灣人氣排行前三名之一的Saint Glare訂婚鑽戒，戒台22,000元起。圖／銀座白石提供
銀座白石台灣人氣排行前三名之一的Saint Glare訂婚鑽戒，戒台22,000元起。圖／銀座白石提供
銀座白石三周年首次網路成約則贈「銀座白石 x ARTis di Voce聯名系列訂製指甲油」乙組。圖／銀座白石提供
銀座白石三周年首次網路成約則贈「銀座白石 x ARTis di Voce聯名系列訂製指甲油」乙組。圖／銀座白石提供

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