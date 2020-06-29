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Boucheron聯手WOOBAR 五杯Quatre特調 美炸也美型
珠寶和品飲有些類似，珠寶的寶石光澤總變化萬千，展現神奇、魅惑的華麗顏色，一如風味調酒，透過杯型、裝飾點綴，呼喚出屬於盛夏的歡快能量。巴黎珠寶百年世家寶詩龍（Boucheron）今夏與W Hotel的WOO BAR聯手，以珠寶世家經典的「Quatre」系列為靈感，推出五杯美味特調，大玩寶石與色彩的奇異魔法。
2004年登場的「Quatre」系列，結合了羅缎直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈、雙圈同心圓（Double Gordon）和巴黎飾紋（Clou de Paris）四大經典飾紋，同時融合玫瑰金、白K金、黃K金，以及不同成色的陶瓷，創造出包含戒指、耳環、項鍊等千變萬化的精緻珠寶藝術。由於四款不同刻紋具備高度變化性，無論正裝晚宴、時髦派對，Quatre系列一如雞尾調酒般，產生造型上的高度變化，風格自選。
而本次與WOO Bar聯名的五款風味特調，分別名為經典（Signature Of Classic）、魅惑（Passionate Vitality）、摩登（Modern Moment）、純粹（Pure Elegance）、無拘（Freedom Spirit）；新鮮酸甜的水果、果汁、蜂蜜、帶有微微刺激新鮮感的氣泡水、竹炭、金粉，分別成為了風味特調的殊異成份，從有型的珠寶到無形的風味，不同的感官享受，卻有相似的滋味萬千。五款特調聯名風味飲將從7月1日起、直至8月2日，採期間限定供應。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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