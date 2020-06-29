超舒服的蓬鬆感！Ferragamo Viva推出新款枕頭包

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聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Salvatore Ferragamo新推出Ferragamo Viva系列包款，除了主打空氣感之外，也延續品牌具代表性的蝴蝶結元素。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo新推出Ferragamo Viva系列包款，除了主打空氣感之外，也延續品牌具代表性的蝴蝶結元素。圖／Salvatore Ferragamo提供

近幾年吹起一股「空氣感」包款流行，蓬鬆柔軟像是枕頭般的設計可塑性高，好搭配又好攜帶，容量延展性也大，可說是時髦又實用。Salvatore Ferragamo今年新推出Ferragamo Viva系列包款，除了主打空氣感之外，也延續品牌具代表性的蝴蝶結元素，經典又創新。

1979年，Salvatore Ferragamo的長女Fiamma Ferragamo女士設計推出Vara女鞋，以圓頭、低跟、羅緞蝴蝶結搭配刻有Ferragamo標識的金屬飾牌聞名，是品牌經典鞋款之一。今年春夏創意總監Paul Andrew就以Vara女鞋概念打造放大蝴蝶結的尖頭Viva女鞋，而Viva系列包款也延續相同特性，用略微填充的柔軟小牛皮製成，新蝴蝶結同樣也比原版的羅緞蝴蝶結更大，搭配與包身顏色相呼應的漆飾搭釦、縫線，整體顯得年輕有活力。

每個Viva包款都附有皮革肩帶配以同色系鍊條，可肩背、手提、手握，內裡則有兩個空間充裕的隔層可使用。提供粉紅、粉藍夢幻色，另也有百搭的黑、米白色可選擇。

Viva霧藍色蝴蝶結小牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Viva霧藍色蝴蝶結小牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Viva系列包款用略微填充的柔軟小牛皮製成。圖／Salvatore Ferragamo提供
Viva系列包款用略微填充的柔軟小牛皮製成。圖／Salvatore Ferragamo提供
新蝴蝶結同樣也比原版的羅緞蝴蝶結更大，搭配與包身顏色相呼應的漆飾搭釦、縫線，整體顯得年輕有活力。圖／Salvatore Ferragamo提供
新蝴蝶結同樣也比原版的羅緞蝴蝶結更大，搭配與包身顏色相呼應的漆飾搭釦、縫線，整體顯得年輕有活力。圖／Salvatore Ferragamo提供
Viva黑色蝴蝶結小牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Viva黑色蝴蝶結小牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
新蝴蝶結同樣也比原版的羅緞蝴蝶結更大，搭配與包身顏色相呼應的漆飾搭釦、縫線，整體顯得年輕有活力。圖／Salvatore Ferragamo提供
新蝴蝶結同樣也比原版的羅緞蝴蝶結更大，搭配與包身顏色相呼應的漆飾搭釦、縫線，整體顯得年輕有活力。圖／Salvatore Ferragamo提供
Viva粉膚色蝴蝶結小牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Viva粉膚色蝴蝶結小牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Viva米白色蝴蝶結小牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Viva米白色蝴蝶結小牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供

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