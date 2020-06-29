搶振興券商機 金酒推出多樣酒品組合幫省荷包

中央將於7月中旬發放「振興3倍券」，金門縣也加碼發放「金門1+1振興券」，為了搶攻這波商機，金門酒廠今天表示，從7月1日起推出一系列「就是來飲JOY(酒)」優惠活動，有針對旅客的「酷碰券」優惠，也有振興券的滿額贈促銷及優惠套餐方案，讓喜愛金門高粱酒的消費者能藉此波機會添購好酒、收藏好酒。

金酒公司總經理楊駕人表示，為響應中央安心旅遊補助及金門縣政府後疫情振興活動，帶頭拚經濟、刺激消費，從7月1日起推出一系列「就是來飲JOY(酒)」優惠活動」，其中「就是來飲JOY(酒)酷碰券」有2個優惠方案，回饋到金門旅遊的遊客們。

楊駕人說，酷碰券優惠有搭配第十五任總統副總統就職紀念酒，這次特別將酒齡長達4~8年的第十三任總統副總統就職紀念酒(優惠價NT$330)、第十四任總統副總統就職紀念酒(優惠價NT$310)、及金門高粱酒-慈堤落日(優惠價NT$380)三款，以優惠價提供遊金旅客憑券擇一選購，售完為止，預計7月1日起於尚義機場入境處發放酷碰券。

此外，「2016年5L罈裝酒酷碰券」則是由金門酒廠首度釋出2016年限量產製、陳放四年的5公升58度金門高粱罈裝酒(如意)！7月1日起透過金門縣旅行商業同業公會、金門縣觀光協會、金門縣民宿旅遊發展協會、金門縣旅館商業同業公會、金門縣星級酒店、金門酒廠金寧廠、金城廠門市、尚義機場門市發放酷碰券，可憑券以每罈3800元優惠價格限購一罈，售完為止。持有好酒三選一及2016年5L罈裝酒之酷碰券者，可於使用期限內前往金門酒廠金寧廠門市、金城廠門市及尚義機場門市使用購買，售完為止。

金酒公司也表示，配合中央三倍券及金門縣政府振興券即將上路，金門酒廠也推出滿額贈促銷及優惠套餐方案，讓喜愛金門高粱酒的消費者能藉此波機會添購好酒、收藏好酒。自7月15日至12月31日止，消費者憑中央或金門縣政府發放之振興券(至少一張為原則)，可於金門酒廠台北、桃園、台中、高雄、花蓮直營門市；欣欣大眾、台北信義區新光三越A9、台南新光三越百貨專櫃(百貨專櫃將配合其收款政策辦理)；金門酒廠金寧廠、金城廠門市、尚義機場門市選購。

據了解，此次的套餐，最優惠的價差約將近2千多元，但是酷碰券與優惠套餐將近9種，讓人看得眼花撩亂，網友們普遍覺得優惠的幅度不夠，很難跟先前的消費券優惠相比；旅行社則建議金酒公司的搭配組合應該讓遊客更有感才對，盼促進消費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康